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Falyalı cinayetinin ilk polis raporu: 31 el ateş edildi, otopsi bugün! Şüpheli 2 gün tedbiren tutuklu - Son Dakika

Falyalı cinayetinin ilk polis raporu: 31 el ateş edildi, otopsi bugün! Şüpheli 2 gün tedbiren tutuklu

09.02.2022 15:01
Falyalı cinayetinin ilk polis raporu: 31 el ateş edildi, otopsi bugün! Şüpheli 2 gün tedbiren tutuklu

Dün akşam saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı, tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Cinayetle ilgili ilk polis raporu da basınla paylaşıldı. Rapora göre cinayette 31 el silah sıkıldı.

Polis Müfettişi Murat Bayram, Halil Falyalı'nın cinayeti sonrası hazırladığı ilk ön raporu basınla paylaştı.

Falyalı cinayetinin ilk polis raporu: 31 el ateş edildi, otopsi bugün! Şüpheli 2 gün tedbiren tutuklu

Bayram, dün gece saat 18:45 sıralarında Murat Demirtaş'ın kullandığı SL 001 plakalı araca kimliği belirsiz kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş edildiğini belirterek, saldırı sonucu Demirtaş'ın olay yerinde araçta bulunan Halil Falyalı'nın ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini söyledi.

3 SİLAH 31 MERMİ

Olay yerinde yapılan incelemede 17 adet 7.62 mm, 5 adet de 9mm çapında boş kovan bulunduğunu aktaran Bayram, olay yerinde ayrıca 9 adet 7.62 mm çapında mermi çekirdeğini bulunduğunu kaydetti. Bayram, Falyalı ve Demir'in otopsisinin de bugün yapılacağını belirtti.

GÖZALTINDAKİ KİŞİ 2 GÜN TUTUKLU KALACAK

Ömer Tunç'un tutukluluk duruşmasında mahkemeye ifade veren Polis Müfettişi Murat Bayram, yargıcın sorusu üzerine Ömer Tunç'un saldırı yerinde ve zamanında kiralık bir araçla olay yerinde görüldüğünü, polise gönüllü ifade verdiğini, ifadenin teyidi ve soruşturmanın salimen sürdürülmesi için Tunç'un tutukluluğunu talep etti.

Mahkeme, polis tarafından, cinayet sırasında kiralık bir araçla olay yerinde görülen Tunç'un soruşturma amaçlı 2 gün tutuklu kalmasını emretti.

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Halil Falyalı, Cinayet, Kıbrıs, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Falyalı cinayetinin ilk polis raporu: 31 el ateş edildi, otopsi bugün! Şüpheli 2 gün tedbiren tutuklu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Falyalı cinayetinin ilk polis raporu: 31 el ateş edildi, otopsi bugün! Şüpheli 2 gün tedbiren tutuklu - Son Dakika
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