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Falyalı öldürüldü, Sedat Peker'in iddiaları yeniden hatırlandı! "Ortadoğu'nun uyuşturucu patronu" demişti! - Son Dakika

Falyalı öldürüldü, Sedat Peker'in iddiaları yeniden hatırlandı! "Ortadoğu'nun uyuşturucu patronu" demişti!

09.02.2022 11:52

Kıbrıs'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı'nın ölümü sonrası organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarında geçen iddialar yeniden gündem oldu. Peker, Falyalı'yı uyuşturucu ticareti yapmakla suçlayıp "Orta Doğu'nun uyuşturucu patronu Halil Falyalı'yı neden almıyorsunuz? Herkesi gidip alıyorsunuz, gidin onu da alın" diye konuşmuştu.

KKTC'de Sedat Peker'in videolarında adı geçen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, dün gece silahlı saldırıya uğradı. Uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda vücuduna 7 kurşun isabet eden Falyalı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Falyalı'nın şoförünün de öldüğü saldırıyı gerçekleştirenlerin KKTC'den sürat teknesi ile kaçtıkları belirlendi.

Kıbrıs'ın tanınan isimlerinden biri olan Falyalı, Sedat Peker'in YouTube videolarına da konu olmuştu. Peker'in iddiaları sonrasında tüm okların çevrildiği Falyalı'nın ismi, günlerce manşetleri süslemişti. Organize suç örgütü lideri Peker, Falyalı için " Orta Doğu'nun uyuşturucu patronu Halil Falyalı'yı neden almıyorsunuz? Herkesi gidip alıyorsunuz, gidin onu da alın. Ama onda kasetler var. Herkesi çekmiş o da..." ifadelerini kullanmıştı.

UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPMAKLA SUÇLAMIŞTI

Peker, Falyalı'nın uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edip şunları söylemişti: "Kokain önceden Kolombiya'dan geliyordu. Sonra Venezüela üzerinden. Para trafiği nasıl oluyor? Kıbrıs… Halil Falyalı… Tüm para trafiği buradan dönüyor. 20 sene önce hiçbir şeyi olmayan adam şu an Kıbrıs'ın sahibi… Türkiye'de 10 tane dosyası var… Neden getirmiyorsunuz? Tüm yasadışı bahis işi ondan geçiyor. Devletin resmi raporlarında da var. Çok eski bir organizasyon bu. Kıbrıs'ın uyuşturucu ve kumarın merkezi haline getirilmesi…"

FULHAM OLAYIYLA GÜNDEME GELMİŞLERDİ

Halil ve Hüsnü Falyalı kardeşler, 2019 yılında İngiliz kulübü Fulham'ın satın alacaklarına ilişkin haberlerle de gündem olmuştu. Halil Falyalı ve Ali Falyalı'nın, iş insanı Şaban Emre'yi asfalt ihalesine girdiği için tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alındıkları ancak serbest bırakıldıkları aktarılmıştı.

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Halil Falyalı, Sedat Peker, Uyuşturucu, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Falyalı öldürüldü, Sedat Peker'in iddiaları yeniden hatırlandı! 'Ortadoğu'nun uyuşturucu patronu' demişti! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Falyalı öldürüldü, Sedat Peker'in iddiaları yeniden hatırlandı! "Ortadoğu'nun uyuşturucu patronu" demişti! - Son Dakika
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