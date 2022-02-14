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Son dakika haber! Falyalı suikastı : Mustafa Söylemez ve 2 adamının gözaltı süreleri uzatıldı - Son Dakika

Son dakika haber! Falyalı suikastı : Mustafa Söylemez ve 2 adamının gözaltı süreleri uzatıldı

14.02.2022 11:03
Son dakika haber! Falyalı suikastı : Mustafa Söylemez ve 2 adamının gözaltı süreleri uzatıldı

Edinilen son dakika haberine göre KIBRIS'ta Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Mustafa Söylemez ve iki adamının gözaltı süreleri 4 gün uzatıldı.

KIBRIS'ta Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Mustafa Söylemez ve iki adamının gözaltı süreleri 4 gün uzatıldı.

Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Falyalı cinayeti  soruşturmasında İstanbul'da gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Gözaltına alınan son üç kişiden birinin de Mustafa Söylemez'in kardeşi Faysal Söylemez olduğu belirtildi. Cinayetin hemen ardından gözaltına alınan Mustafa Söylemez ve iki adamının gözaltı süreleri 4 gün uzatıldı.

Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.


- İstanbul
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Mustafa Söylemez, Halil Falyalı, Gözaltı, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Falyalı suikastı : Mustafa Söylemez ve 2 adamının gözaltı süreleri uzatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Falyalı suikastı : Mustafa Söylemez ve 2 adamının gözaltı süreleri uzatıldı - Son Dakika
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