Falyalı suikastı, Susurluk'un kilit ismi Erol Evcil'e kadar uzandı! Evcil'in koruması da Kıbrıs'taydı - Son Dakika

Yeni Şafak'ın edindiği bilgilere göre soruşturma kapsamında toplam 16 Türkiye vatandaşının cinayetle bağlantılı olduğu tespit edildi. Şüphelilerden 8'i İstanbul'da, 6'sı KKTC'de gözaltına alındı.

EVCİL'İN İKİ ADAMI DA İŞİN İÇİNDE

Cinayetle ilgili gözaltındaki Cengiz Şener'in Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olduğu gerekçesiyle yargılanan Erol Evcil'in yakın adamı olduğu tespit edildi. Gözaltındaki Veysel Sare'nin de Erol Evcil'le bağlantısı çıktı.

Sare ifadesinde daha önce 2 yıl boyunca Erol Evcil'in korumalığını yaptığını söyledi. Sare cinayet öncesinde Erol Evcil'in koruması Cengiz Şener'in kendisi ile irtibata geçtiğini, "Erol abin için" diyerek Musa Çiçek'le birlikte tekneyle KKTC'ye gönderdiğini söyledi.

SİLAHLARA İLİŞKİN YENİ BİLGİLER

Cinayette kullanılan silahlarla ilgili ilk inceleme sonuçları çıktı. Halil Falyalı'nın şoförünün ensesine isabet eden merminin, dere yatağında bulunan Baretta marka tabancadan çıktığı kesinleşti. Cinayet sonrası bulunan ve Mustafa Söylemez'e ait olduğu iddia edilen mont ve bir çift eldiven, barut izi olup olmadığının tespiti için Türkiye'ye gönderildi.

SÖYLEMEZ KARDEŞLER GÖZALTINDA

Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında İstanbul Emniyeti 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Celal B. ve Metin S. ile birlikte İstanbul'da gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi. 9, 12 ve 13 Şubat'taki operasyonlarda da Mustafa ve Faysal Söylemez'in de aralarında bulunduğu 6 kişi yakalanmıştı.