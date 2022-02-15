Falyalı suikastına ilişkin yeni iddia: Bir ucu Kolombiya'da, bir ucu Yüksekova'da! - Son Dakika

Gazeteci Tolga Şardan, Halil Falyalı cinayetinin arkasında Güney Amerika merkezli uyuşturucu konsorsiyumu olduğuna ilişkin iddiada bulundu.

T24'teki köşesinde bu iddiayı kaleme alan Şardan, olayın arkasında Güney Amerika merkezli bir suç konsorsiyumunun olduğunu ve 9 Haziran 2020'de Kolombiya'da ele geçirilen 4.9 tonluk kokain operasyonunun bardağı taşıran damla olduğuna dair ulaştığı bilgileri köşesinden aktardı.

Şardan'ın yazısında ilgili bölüm şöyle:

"Olayın başından buyana Falyalı'nın son dönemde üzerinde daha yoğunlaştığı yasa dışı bahis konusunun cinayet sebebi olduğu ifade ediliyor. Ancak ulaştığım kimi kaynaklar, cinayet sebebinin gerçekte uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı olduğuna dikkat çekti.

Aldığım bilgiye göre, Falyalı Güney Amerika merkezli bir konsorsiyumun içindeydi.Kolombiya ve Venezuela kaynaklı kokain ticaretinin Doğu Akdeniz ayağında Falyalı'nın önemli bir yeri vardı.

TÜRKİYE'YE GÖNDERİLEN 4.9 TONLUK KOKAİN AYRINTISI

Fakat özellikle Türkiye'ye gönderilen 4.9 tonluk kokainin yakalanmasıyla birlikte konsorsiyumda sıkıntı baş gösterdi.Yerel taraflar ile Falyalı arasında yaklaşık 200 milyon dolarlık (günümüz kuruyla 2.7 milyar lira) itilaf oluştu.

Yakalanan uyuşturucunun yarattığı sıkıntı sonrasında yerel kaçakçılar 200 milyon dolarlık zararın karşılanmasını talep etti. Ancak Falyalı 'ben de zarar ettim' diyerek zararın tazmin yolunu kapattı.Falyalı'nın işin içinde olduğu bir başka süreç ise Türkiye bağlantılı.

KİM BU YÜKSEKOVALI AİLE?

Kıbrıslı iş insanı, bir başka kanaldan yürüttüğü uyuşturucu sevkiyatı konusunda Yüksekovalı bir aile ile 8 milyon dolarlık (günümüz kuruyla 108 milyon lira) kaçakçılık konusunda sorun yaşadı. Diğerine göre oldukça küçük meblağlı bu süreçte Falyalı'nın söz konusu aile ile yaşadığı problemin, cinayet sebebi olmadığı görüşü kaynaklarca aktarıldı. "