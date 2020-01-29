Famila Schio: 54 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 75 - Son Dakika
Son Dakika Spor Famila Schio: 54 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 75 - Son Dakika Spor

Famila Schio: 54 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 75

6 saat önce

İtalya'nın Schio kentindeki Campagnola Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreği 19-19 eşitlikle tamamlandı.

Famila Schio: 54 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 75, System.String[]

İtalya'nın Schio kentindeki Campagnola Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreği 19-19 eşitlikle tamamlandı.


Famila Schio, başa baş oyunun devam ettiği ikinci periyodun ardından soyunma odasına 30-27'lik üstünlükle gitti.


Üçüncü çeyrekte etkili hücum performansı sergileyen Fenerbahçe Öznur Kablo, final periyoduna 51-40 önde girdiği karşılaşmayı 21 sayı farkla 75-54 kazandı.


Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, gruptaki 10. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Famila Schio ise 5. yenilgisini yaşadı.


Öznur Kablo, Fenerbahçe, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:53 
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