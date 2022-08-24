Video: Gönüllü Karı-koca, Yırtıcı Kuşların Kurtarılma Hikayelerini Yaratıcı Dijital Animasyon ile Anlatıyor - Son Dakika
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Video: Gönüllü Karı-koca, Yırtıcı Kuşların Kurtarılma Hikayelerini Yaratıcı Dijital Animasyon ile Anlatıyor

24.08.2022 20:21
Video: Gönüllü Karı-koca, Yırtıcı Kuşların Kurtarılma Hikayelerini Yaratıcı Dijital Animasyon ile Anlatıyor

Fan Dandan ve kocası Shang Kaiyu, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning Eyaleti'ndeki Shenyang Yırtıcı Kuş Kurtarma Merkezi'nin gönüllüleri. Çift, bir "yırtıcı kuş dijital evreni" tasarlamak için dijital animasyonu kullandı ve bu sayede kuşların korunmasıyla ilgili daha fazla hikaye paylaştı.

Fan Dandan ve kocası Shang Kaiyu, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning Eyaleti'ndeki Shenyang Yırtıcı Kuş Kurtarma Merkezi'nin gönüllüleri. Çift, bir "yırtıcı kuş dijital evreni" tasarlamak için dijital animasyonu kullandı ve bu sayede kuşların korunmasıyla ilgili daha fazla hikaye paylaştı.

FAN DANDAN, Shenyang Yırtıcı Kuş Kurtarma Merkezi gönüllüsü

"Benim adım Fan Dandan, Shenyang Yırtıcı Kuş Kurtarma Merkezi gönüllüsüyüm.

Resimlerim ve yaptığım video hikayeleri platformunun kombinasyonuyla, resimlerimdeki her bir kuşa gerçekte ne olduğunu anlatmak için bu sanat formunu seçtim.

Bu küçük olan bir Mavi Kanatlı Saksağan yavrusu, onunla ilk tanıştığımda minik ve tüylüydü. Her zaman küçük bir kasenin üzerinde durur ve bize onu beslememizi "emrederdi". Bu sahne beni derinden etkiledi. Eti kestim ve onu azar azar besledim."

Birçok kuşla karşılaşan ve daha sonra onlardan ayrılan Fan ve Shang, bu güzel yaratıkları "kaydetmek" için 3D teknolojisini kullanmayı düşündü.

SHANG KAİYU, Shenyang Yırtıcı Kuş Kurtarma Merkezi gönüllüsü

"Kurtardığımız kuş türlerinden yola çıkarak, yalnızca özelliklerini değil, aynı zamanda kendi karakterlerini ve gerçek deneyimlerini de yansıtan bazı 3D modeller tasarladık."

Bu 3D modeller doğa ve teknolojiyi harmanlıyor: Cesaret enerji lambasıyla donatılmış Bozkır Kartalı, görünmez zırhıyla Uzun Kulaklı Baykuş ve casus gözlüğüyle Avrasya Kartal Baykuşu. Shang, bu yırtıcı kuş görüntülerini bir dizi yırtıcı kuş anime hikayesi oluşturmak için tasarladı.

SHANG KAİYU, Shenyang Yırtıcı Kuş Kurtarma Merkezi gönüllüsü

"Fikrimizi göstermek için çeşitli şaşırtıcı teknolojilerle ve çok boyutlu ifade teknikleriyle daha fazla okuyucu çekmek istiyoruz: teknoloji ne kadar şaşırtıcı olursa olsun, doğa her zaman en büyüleyicidir."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenyang'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Gönüllü Karı-koca, Yırtıcı Kuşların Kurtarılma Hikayelerini Yaratıcı Dijital Animasyon ile Anlatıyor - Son Dakika

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