Fan Sesine Elveda: Noctua, Fansız Konsept CPU Soğutucusunu Tanıttı

Computex'te küçük bir standa sahip olan Noctua, boyundan büyük projeleri kullanıcılara sundu. 1,5 kg'lık yeni bir konsept tasarımı tanıtan Noctua, 120 W'a kadar enerji çeken CPU'ları soğutma işlemini tamamen sessiz bir şekilde gerçekleştirebilecek.Yüksek kalite CPU soğutma sistemleri ve ender renk temalarıyla bilinen Noctua, tamamen fansız bir CPU soğutucuyu tanıttı. Noctua, 120 W'a kadar enerji kullanan CPU'ları soğutma işleminde bu soğutucunun kullanılabileceğini belirtti. Soğutucu, asimetrik alüminyum bir gövdeye sahip. Bunun yanı sıra soğutucunun Intel'in LGA115X ve AMD'nin AM4 yonga setleriyle uyumluluğu da bulunuyor.Stantta konseptin gösterildiği bir test sistemi de bulunuyordu. Sistemin şu an ismi olmasa da soğutucu Asus Prime Z390-A anakartının üstündeki bir Intel Core i9-9900K işlemcisini soğutuyordu. Sıcaklık değerleri Tayvan'ın iklimiyle birlikte pek de standart bir deney ortamında test edilmemiş olsa da Noctua'nın fansız soğutucusu CPU'nun çekirdek ısısını 94 °C'de tutmayı başardı. Intel Core i9-9900K'nın Premium bir işlemci olduğu düşünüldüğü zaman bu performansın son derece şaşırtıcı olduğunu da eklemekte fayda var.Noctua'nın fansız CPU soğutucusu şu an için konsept bir tasarım olsa da 2020 yılında tamamlanıp satışa sunulacağı planlanıyor.