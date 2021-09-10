"Fan token"lardan spor ekonomisine 200 milyon dolar gelir

Spor ve teknoloji dünyasının dijital varlıklarından "fan token"ları ortaya çıkaran Socios.com'un, son 2 yılda spor ekonomisine büyük katkı sağladığı bildirildi.

Socios.com'dan yapılan açıklamaya göre 60'ın üzerinde global partnerle spor ekonomisine son iki yılda 200 milyon doların üzerinde gelir sağlandı.

Futbol dünyasından Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus ,Milan, Atletico Madrid, Manchester City, Inter Milan, Arsenal, Everton, Arjantin ve Portekiz Milli Takımı'nın yanı sıra Formula 1, NBA, UFC gibi spor organizasyonlarının da partneri Socios.com, sporun farklı branşlarını dijital dünyada taraftarlarla buluşturuyor.

Otuz farklı ülkeden global partnerleri, 1 milyonun üzerinde kullanıcısı ile Socios.com Fan token ekosisteminin mevcut piyasa değeri 500 milyon doların üzerinde. Şirketin kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Alexandre Dreyfus'a göre bu değerin önümüzdeki yıllarda 10 milyar dolara ulaşma potansiyeli bulunuyor.

Fan token alan sporseverlerin coğrafi dağılımına bakıldığında yüzde 71'le ilk sırada Avrupa kıtası yer alıyor. İkinci sırada Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden taraftarlar yer alırken, Amerika kıtası ve Rusya'daki yükseliş de dikkat çekiyor.

Socios.com ekosistemine Türkiye'den ilk dahil olan takım 2019 yılında Galatasaray olmuştu. Sarı kırmızılıları daha sonra Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor kulüpleri takip etti.

Socios.com Türkiye Direktörü Altuğ Öztürk, ilerleyen günlerde yeni Türk kulüplerinin de duyurulacağını belirtirken, "Türkiye, bu anlamda son derece potansiyeli olan ve hızlı büyüyen bir pazar. İlerleyen dönemlerde fan tokenlar tıpkı bilet ve kombine gelirleri gibi futbol kulüplerinin en büyük gelir kalemlerinden biri olacak. Gidişat bunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.