Fan üreterek Türkiye'ye 60 milyon Avro tasarruf sağladılar - Son Dakika

Fan üreterek Türkiye'ye 60 milyon Avro tasarruf sağladılar

21.11.2020 12:27

Yalova'daki tesislerinde bir çok fan çeşidi üreten EMAK Fan Endüstrisi, bu sayede 60 milyon Avronun yurt içinde kalmasını sağladı.

Yalova'daki tesislerinde bir çok fan çeşidi üreten EMAK Fan Endüstrisi, bu sayede 60 milyon Avronun yurt içinde kalmasını sağladı.

EMAK Fan Endüstrisi Genel Müdürü Ali Timurhan Güç, Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesi Topçular mevkisindeki fabrikalarını gazetecilere tanıttı.

Güç, gazetecilere, 7 büyük metro projesinin yanı sıra 220 tünel projesini tamamladıklarını, devlet destekleri ile 3 milyon 500 bin liralık makine parkuruna sahip olduklarını söyledi.

İşletmelerinde 40 kişiyi istihdam ettiklerini ifade eden Güç, 1968 yılında kurulan firmalarının 1999'dan sonra fan üretimine başladığını kaydetti.

Piyasada gördükleri eksiklikler üzerine üretime başladıklarını anlatan Güç, yangında kullanılan fanlar, duman egzoz sistemleri ve gemi fanları gibi spesifik konularda uzmanlaştıklarını ifade etti.

Güç, ürettikleri fanların tüm ülkelerde geçerli sertifikaları olduğunu belirterek, "50 ülkeye ihracatımız var. Bunun içinde Avrupa, Asya, Güney Amerika ülkelerini sıralayabiliriz. Bizim uzman olduğumuz konu duman egzoz sistemleridir. Bunlar kara yolları tünelinde kullanılıyor. Metrolarda kullanılıyor. Metrolarda yangın anında duman egzozu yapmak üzere dizayn ediliyorlar. 400 derece sıcaklıkta 2 saate kadar çalışabilen fanlarımız var." diye konuştu.

-"10 milyon dolar seviyesinde ihracatımız var"

Avrupa'da önemli birkaç firmaya da imalat yaptıklarını dile getiren Güç, şöyle konuştu:

" İspanya, Almanya, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Asya'da Gürcistan, Rusya, Azerbaycan, Avrupa Birliği, Katar, Kuveyt, bunlar en büyük pazarlarımız bizim. Buralarda oldukça iddialıyız. Hatta Türkiye'den daha çok tanınıyoruz diyebilirim. Günden güne artmakla beraber şu anda 10 milyon dolar seviyesinde ihracatımız var. İnşallah hedeflerimizi gerçekleştirip imalatımızı büyütebildiğimiz takdirde bunu en az ikiye katlayacağımızı umuyorum. Yalova'da birçok tersane kuruldu. Biz yaklaşık 25-30 senedir tersanelere hizmet ediyoruz. Gemi fanları yapıyoruz. Bunun dışında endüstride bir çok dalda kağıt sektörü, çelik sektörü gibi hepsine hizmet etmeye çalışıyoruz."

-"Ülkeye 60 milyon Avro gibi bir tasarruf oldu"

Genel Müdür Yardımcısı Devrim Öner ise 400 derecede 2 saat çalışacak, 150 kilovat gücü olan fanların sertifikasına sahip 5 firmadan birisi olduklarını belirtti.

Otoyol tünelleri için yapılan fanların 300 derece sıcakta 2 saat çift yöne çalışabildiğine değinen Öner, fan motorlarında 45 kilovata kadar yerli üreticilerle çalıştıklarını, 45 kilovatın üzerine çıkan motorları ise ithal ettiklerini belirtti.

Bunun dışında tamamen yerli üretim gerçekleştirdiklerini söyleyen Öner, şunları kaydetti:

"Kanatların, fanların dizaynı projelendirilmesi gururla söyleyebilirim Türk malıdır. Ülkeye çok ciddi tasarruf sağladık. Türkiye genelinde 2 bin 500 tane fanımız çalışıyor. Daha önce bu fanlar yurt dışından 32 bin dolara kadar alınırken biz piyasaya 8-9 bin dolardan girdik. 200 tüneldeki fanları hesapladığımızda sadece buradan ülkeye 60 milyon Avro gibi bir tasarruf oldu. Bundan da haklı olarak gurur duyuyoruz. Bunun dışında metrolar var. Yurt dışında yapmaya başladık. Şu an Gürcistan Tiflis metrosunun kabulleri yapılıyor, iş bitti. Başka projeler var. Fakat yer sıkıntımız var. Dünyada çok fazla firma yok, yani bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda firma var. Şu an Türkiye içinde alınmış 2 metro projemiz var. Gayrettepe-Havalimanı bir de Bostancı- Dudullu metrosu. Yurt dışında da Gürcistan'ın devamı gelecek. Bir de gizlilik anlaşmamız olan Avrupa'daki birkaç firma var. Onlar da kendi markalarıyla bize ürettiriyorlar."

Devlet desteklerinden bahseden Öner, "Biz üretimimize İstanbul'dan başladık. Sağ olsun devletimiz bize ikinci bölge teşvikleri kullanma hakkı verdi. KDV istisnası kullanarak geldik. Sanayici ihracatçı kimliğimizden dolayı 4. bölge haklarına sahip olduk. Bunun sayesinde makine parklarımızı yeniledik. İnşallah fabrikamızı yapmak istiyoruz. Devletimiz çok destek oldu, teşvikler işimize yaradı." dedi.

Fan üreterek Türkiye'ye 60 milyon Avro tasarruf sağladılar
Fan üreterek Türkiye'ye 60 milyon Avro tasarruf sağladılar
Fan üreterek Türkiye'ye 60 milyon Avro tasarruf sağladılar
Fan üreterek Türkiye'ye 60 milyon Avro tasarruf sağladılar
Fan üreterek Türkiye'ye 60 milyon Avro tasarruf sağladılar
Fan üreterek Türkiye'ye 60 milyon Avro tasarruf sağladılar
Fan üreterek Türkiye'ye 60 milyon Avro tasarruf sağladılar
Fan üreterek Türkiye'ye 60 milyon Avro tasarruf sağladılar

Türkiye, Yalova, Metro, CEO, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fan üreterek Türkiye'ye 60 milyon Avro tasarruf sağladılar - Son Dakika


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