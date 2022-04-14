Fanatik 3 Yahudi, Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışırken yakalandı - Son Dakika
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Fanatik 3 Yahudi, Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışırken yakalandı

14.04.2022 22:50
Fanatik 3 Yahudi, Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışırken yakalandı

Mescid-i Aksa muhafızları, teravih sırasında Arap kılığında Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışan 3 fanatik Yahudiyi yakaladığını açıkladı.

Mescid-i Aksa muhafızları, teravih sırasında Arap kılığında Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışan 3 fanatik Yahudiyi yakaladığını açıkladı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, yaptığı yazılı açıklamada, Aksa muhafızlarının, teravih vaktinde "Arap kılığında Meclis Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışan 3 fanatik Yahudiyi" yakaladığını duyurdu.

Öte yandan, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, sosyal medya platformlarında Yahudilerin Hamursuz Bayramı kurbanını Mescid-i Aksa'da keseceğini paylaşan bir fanatik Yahudi, İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

Yahudi nüfusun yoğunlukta olduğu İsrail, cuma günü başlayacak Hamursuz Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyor. Hristiyanlar da Paskalya Bayramı'nı 17 Nisan'da kutlayacak.

Bazı Yahudi yerleşimci cemaatler, sosyal paylaşım sitelerinde, Hamursuz Bayramı'nda kurbanlarını Aksa'da kesmeyi planladıklarını ifade eden gönderiler paylaşmış, takipçilerini de bu konuda teşvik etmişti. Söz konusu adım Filistin sokağında büyük tepkiyle karşılanmış, tansiyonun iyice yükseleceği endişelerini artırmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Naftali Bennett ve diğer üst düzey isimler yerleşimcilerin Hamursuz Bayramı için kurbanlarını Aksa'da kesmesine izin verilmeyeceğini, kutsal mekanlardaki statükonun korunacağını ifade etmişti.

Hamursuz Bayramı'yla fanatik Yahudilerin, İsrail polisi denetimi altında Filistinli nüfusu rahatsız eden Mescid-i Aksa baskınlarını artırabileceği bekleniyor.

Fanatik Yahudilerin, cuma ve cumartesi günü Mescid-i Aksa'ya girişine izin verilmeyeceği bildirildi.

Eski Şehir bölgesinde yaşanacak insan hareketliliğinde olası bir kıvılcımın bölgede yüksek seyreden tansiyonu daha da artırmasından endişe ediliyor.

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Yahudi, Mescit, Arap, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fanatik 3 Yahudi, Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışırken yakalandı - Son Dakika


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