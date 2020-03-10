Fanatik Beşiktaşlı muhabbet kuşu futbolcuların isimlerini tek tek söylüyor - Son Dakika
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Fanatik Beşiktaşlı muhabbet kuşu futbolcuların isimlerini tek tek söylüyor

19 dakika önce

Fanatik Beşiktaşlı muhabbet kuşu futbolcuların isimlerini tek tek söylüyor Hakkari'de Malik Özdemir'in bir aylıkken alıp "Çiko" ismini verdiği muhabbet kuşu, Beşiktaş Futbol Takımının ilk 11'inin isimleri olmak üzere 50 farklı kelimeyi söylüyor.

Fanatik Beşiktaşlı muhabbet kuşu futbolcuların isimlerini tek tek söylüyor

HAKKARİ - Hakkari'de Malik Özdemir'in bir aylıkken alıp "Çiko" ismini verdiği muhabbet kuşu, Beşiktaş Futbol Takımının ilk 11'inin isimleri olmak üzere 50 farklı kelimeyi söylüyor.

Pehlivan Mahallesi'nde oturan 3 çocuk babası Malik Özdemir, bir aylıkken aldığı ve "Çiko" ismini verdiği muhabbet kuşuna 13 ayda 50 kelime öğretti. Fanatik bir Beşiktaşlı olan ve evin maskotu olan "Çiko", Beşiktaş'ın yıldızları Shinji Kagawa, Domagoj Vida ve eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma'nın isimlerinin yanında 'şampiyon Beşiktaş, babacık, koş koş, gel buraya, öpücük, cici kuş, aşkım' gibi sözcükleri tekrar edebiliyor.

Geçen yıl kuşçuda gördüğü cılız ve halsiz muhabbet kuşunu 70 TL'ye satın aldığını ifade eden Özdemir, "Geçen yıl kuşçuya uğradım. Muhabbet kuşlarının fiyatını sordum. Bana 'tanesi 150 TL' dediler. Kuşlarla uğraşırken henüz bir aylık olan cılız ve halsiz olan Çiko'yu gördüm. Elimi uzattım kafesin içine, o an parmağıma tutundu. Bende isteksiz olduğum için 70 TL veririm dedim. Kuşçuyla anlaştık. Eve getirdiğimde daha çok halsiz olduğunu fark ettim. Bunun üzerine veterinere götürdüm. Veteriner ilaç verdi. Düzenli ilaçlarını verdiğimde kuş iyileşmeye başladı ve evin maskotu haline geldi. Ailece Beşiktaşlı olduğumuz için eşim ve çocuklarımla birlikte Beşiktaş'ın ilk 11'inin isimlerini tekrarlattırdık. İlk önce en sevdiğim yıldız futbolcular Shinji Kagawa, Vida, Atiba ve Quaresma gibi isimler ile şampiyon Beşiktaş, babacım, gel buraya, öpücük, koş koş kelimelerini öğrettik. Evimizin maskotu haline geldi. Artık o da aileden biri. Videolarını sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Videolarını izleyenler çok beğendi. Hatta satın almak isteyenler çıktı ve 4 ila 5 bin TL para vermek isteyenler oldu. Tabi satmadık. Üç çocuğuma arkadaş ve kardeş olmuş. Çiko evimizin baş tacı olmuş" diye konuştu.

Fanatik Beşiktaşlı muhabbet kuşu futbolcuların isimlerini tek tek söylüyor

Beşiktaş, Futbol, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:13 Kaynak: İHA
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