Fanatik Beşiktaşlı, para biriktrip siyah-beyazlı kulüpte kongre üyesi oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde züccaciyecide çalışan Murat Çıbık, biriktirdiği parayla Beşiktaş Kulübü'ne kongre üyesi oldu.

Çıbık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşiktaş'a olan tutkusunun hayatında her şeyden önce geldiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde fırsat buldukça maçlara gittiğini kaydeden Çıbık, onun dışında her hafta televizyondan müsabakaları takip ettiğini kaydetti.

Çıbık, senelerdir kulübün kongre üyesi olmak istediğini ve bunu gerçekleştirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Beşiktaş her gece rüyama giriyor. Bir sevdamız var o da Beşiktaş. Kendi biriktirdiğim, dişimden tırnağımdan artırdığım, gece gündüz çalıştığım parayla kongre üyesi oldum. Böyle olunca biraz daha ciddi oluyorsun. Benim gözümde paradan önce Beşiktaş geliyor."

"Gurur duyuyoruz"

Aydın Kartalları Spor Kulübü Başkanı Kadir Kavruk da Çıbık'ın taraftar grubu Çarşı'nın sevilen simalarından biri olduğunu ifade etti.

Kavruk, "Bu dönemde dişinden, tırnağından artırarak Beşiktaş'a kongre üyesi oldu. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Emekçi ve mücadeleci bir kardeşimizdir." diye konuştu.