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Fanatik çeşme, Beşiktaşlı oldu - Son Dakika

Fanatik çeşme, Beşiktaşlı oldu

18.06.2021 12:45
Fanatik çeşme, Beşiktaşlı oldu, System.String[]

ZONGULDAK'ta, her yıl, lig şampiyonu olan takımın rengine boyanan 'Fanatik Çeşme', bu yıl Beşiktaş'ın siyah ve beyaz renklerine boyandı.

ZONGULDAK'ta, her yıl, lig şampiyonu olan takımın rengine boyanan 'Fanatik Çeşme', bu yıl Beşiktaş'ın siyah ve beyaz renklerine boyandı.

Ereğli'ye 25 kilometre uzaklıktaki yaklaşık bin nüfuslu Şamlar köyü merkezindeki çeşme, 1994 yılında Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla sarı- kırmızıya boyandı. Çeşme, o yıldan sonra her yıl, hangi takım şampiyon olursa o takımın taraftarları tarafından kulübün renklerine boyandı. Zamanla 'Fanatik Çeşme' adını alan çeşme, gelenek haline getirilen etkinlikte geçen yıl Medipol Başakşehir'in renkleri olan turuncu ve laciverte boyanmıştı. Fanatik çeşmenin renkleri, bu yıl da Beşiktaş'ın şampiyon oluşuyla değişti. Köydeki Beşiktaşlı gençler ve Ereğli Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, çeşmeyi siyah ve beyaza boyadı. Çeşmenin bir duvarında da Teknik Direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi ve futbolcuların resmi yer aldı. Çeşme, gelecek sezon boyunca siyah beyaz renklerini taşıyacak.

'İNŞALLAH UZUN SENELER BİZ BOYARIZ'Ereğli Beşiktaş Taraftarları Derneği Başkanı Tarkan Atik, çeşmeyi köydeki gençler ve taraftarlarla birlikte boyamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Çeşmeyi siyah ve beyaza boyamak bize nasip oldu. İnşallah uzun seneler biz boyarız. Şampiyonluğumuz kutlu olsun" dedi.'ÇEŞMENİN ÜNÜ KÖYÜ AŞTI'Şamlar Köyü Muhtar Azası Emrullah Yamaner (47), çeşmenin futboldaki hoşgörü ve dostluğun simgesi haline geldiğini söyledi. Çeşmenin tüm takımların desteğiyle boyandığını ifade eden Yamaner, şöyle konuştu: "Çeşmemiz köyümüzün merkezinde bulunuyor. 1994 yılından bugüne kadar, her yıl şampiyon olan takımın rengine boyanıyor. O gün bugündür, geleneğimiz sürmekte. Sevgi ve dostluk içinde hiçbir takım taraftarı kin gütmeden her yıl çeşmemizi boyamaktayız. Bu yıl Beşiktaş şampiyon oldu. Tabii ki onlar çok mutlu. Çeşme, Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler ve

Beşiktaşlılar olarak dostluk içinde boyandı. Çeşmenin ünü köyü aştı. Biz de bundan çok mutluyuz. İleride de sürdürmeyi hedefliyoruz. Taraftarlardan çok büyük ilgi var. Çeşmenin fotoğraflarını istiyorlar, boyandığı zaman. Biz köylüler olarak çok mutlu oluyoruz."


- Zonguldak
Fanatik çeşme, Beşiktaşlı oldu
Fanatik çeşme, Beşiktaşlı oldu
Fanatik çeşme, Beşiktaşlı oldu
Fanatik çeşme, Beşiktaşlı oldu
Fanatik çeşme, Beşiktaşlı oldu
Fanatik çeşme, Beşiktaşlı oldu
Fanatik çeşme, Beşiktaşlı oldu
Fanatik çeşme, Beşiktaşlı oldu
Fanatik çeşme, Beşiktaşlı oldu
Fanatik çeşme, Beşiktaşlı oldu
Fanatik çeşme, Beşiktaşlı oldu
Fanatik çeşme, Beşiktaşlı oldu

Zonguldak, Şampiyon, Beşiktaş, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fanatik çeşme, Beşiktaşlı oldu - Son Dakika


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