Fanatik çeşme şampiyon Medipol Başakşehir'in renklerine boyandı - Son Dakika

Fanatik çeşme şampiyon Medipol Başakşehir'in renklerine boyandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 26 yıldır şampiyon olan takımın renklerine boyanan fanatik çeşme bu yılda Medipol Başakşehir'in renklerine büründü.

Fanatik çeşme şampiyon Medipol Başakşehir'in renklerine boyandı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 26 yıldır şampiyon olan takımın renklerine boyanan fanatik çeşme bu yılda Medipol Başakşehir'in renklerine büründü.

İlk kez 1994 yılında şampiyon olan Galatasaray'ın renklerine boyanan Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Şamlar Köyü'ndeki fanatik çeşme, 26 yıldır şampiyon olan takımın renklerine boyanıyor. Karadeniz Ereğli- Devrek ilçeleri arası karayolunun kenarında bulunan fanatik çeşme yoldan geçenlerin de ilgi odağı haline geldi. Şamlar Köyü sakinleri fanatik çeşmeyi şampiyon olan takımın taraftarları tarafından boyuyor. Taraftarı olmayan takım şampiyon olduğunda ise köy sakinleri masrafları ortaklaşa karşılayarak el birliği ile boyama işlemini gerçekleştiriyor. Bu sezon şampiyon olan Medipol Başakşehir'in köyde taraftarı olmayınca köy sakinleri kendi aralarında para toplayıp, malzemeleri satın alıp el birliği ile çeşmeyi turuncu-laciverte boyadı, şampiyonluk fotoğrafları ile süsledi.

Köy sakinlerinden Seyfettin Tekin 1994 yılından bu yana fanatik çeşmeyi her yıl şampiyon olan takımın renklerine boyadıklarını söyledi. Tekin gazetecilere yaptığı açıklamada "1994 sezonunda ilk olarak Galatasaray'ın renklerine boyanmıştı çeşme. Sonrasında gelenek haline geldi ve o günden bu yana sürekli boyuyoruz. Şampiyon olan takımın renklerine bu çeşme bu şekilde boyanıyor. Arkadaşımızın biri boyayı alıyor, diğeri boyamasını yapıyor. Taraftarı olan bir takım şampiyon olursa daha güzel oluyor. Taraftarı olmayan takım şampiyon olunca mecbur birkaç kişinin eline kalıyor. Şu ana kadar en fazla Galatasaray şampiyon olduğu için en fazla onun renklerine boyandı. Köyde taraftarı da çok olduğu için çabuk boyanıyor. Ben kendim takım tutmuyorum. Rıdvan Dilmen hayranı olduğum için daha önce Fenerbahçe'yi tutuyordum fakat o ayrıldıktan sonra takım tutmuyorum. Daha önce Bursaspor'un taraftarı olmadığı için de ben boyamıştım. Şimdi de Başakşehir'in taraftarı olmadığı için ben boyadım. Bu yoldan geçenler burada durup fotoğraf çektiriyor. Bu çeşme artık bir sembol haline geldi" dedi.

"Okan hoca Galatasaraylıları gururlandırdı"

Şamlar Köyü sakinlerinden Galatasaray taraftarı Muhammet Özaydın ise Medipol Başakşehir'in köylerinde hiç taraftarı olmadığı için çeşmeyi el birliği ile boyadıklarını ifade etti. Özaydın şunları söyledi:

"Bu çeşme ilk olarak Galatasaray'ın 4 yıl üst üste şampiyon olmasıyla boyanmaya başlandı. O günden bu yana çeşme boyanıyor. 2014'te Bursaspor şampiyon olduğunda da boyanmıştı. Galatasaraylılar Okan hoca başında olduğu için Başakşehir'in şampiyon olmasını istedi. Bir Galatasaraylı olarak gururlandık yani. Bizi hem Türkiye'de temsil ediyor hem de Avrupa'da ülkenin puan alması için uğraşıyor. Bu güzel bir şey. Buradan geçenler çeşmeyi fark edip hemen dönerek gelip fotoğraf çektiriyorlar. Üç büyüklerin şampiyonluğundan böyle giderse hiç umut yok."

Şamlar Köyü'nde ki fanatik çeşme son 26 sezonda 12 kez Galatasaray, 7 kez Fenerbahçe, 5 kez Beşiktaş, 1 kez Bursaspor ve son olarak da bu yıl Başakşehir'in renklerine boyandı. - ZONGULDAK

Galatasaray, Başakşehir, Zonguldak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 11:51

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fanatik çeşme şampiyon Medipol Başakşehir'in renklerine boyandı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'nundan F.Bahçe'ye harcama limiti yanıtı: Hiçbir kulübe farklı sistem uygulanmayacak Muharrem İnce'den CHP'nin "Partiyi bölüyor" eleştirilerine sert tepki: Bölücü olan kim? Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi Binnur Kaya 'Kırmızı Oda' ile geliyor Beyrut'taki patlamanın ardından oluşan kratere ait uydu görüntüleri paylaşıldı Hamza Hamzaoğlu, Fatih Terim'in yardımcısı olacağına dair çıkan iddiaları yalanladı Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırması turizmcileri sevindirdi Mustafa Cengiz, Arda Turan transferini resmen duyurdu: Ekibin isteği üzerine anlaştık Adıyaman Valisi'nden vatandaşlara koronavirüs uyarısı: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı Beyrut'u kana bulayan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye sahra hastanesi kurulacak Mert Hakan Yandaş, "Limitsiz" paylaşımıyla TFF'nin F.Bahçe'ye verdiği harcama limitine gönderme yaptı 15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırı girişiminden son anda kurtuldu Mucize kurtuluş! Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Galatasaray, eski kaptanı Arda Turan ile anlaşmaya vardı Galatasaray, eski kaptanı Arda Turan ile anlaşmaya vardı         
14:58
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu         
14:53
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu         
14:51
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın         
14:48
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen         
14:37
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı         
14:33
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı         
14:09
İstanbul'da koronavirüs testi artık evde ya da iş yerlerinde yapılabilecek İstanbul'da koronavirüs testi artık evde ya da iş yerlerinde yapılabilecek         
14:04
Temmuz ayında en çok onları konuştuk! Ozan Güven ve Hadise, özel hayatlarıyla gündemden düşmedi Temmuz ayında en çok onları konuştuk! Ozan Güven ve Hadise, özel hayatlarıyla gündemden düşmedi         
13:50
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez         
13:42
Edirneli romanlar, ciğerin vazgeçilmezi olan acı biberi oynayarak hasat ediyor Edirneli romanlar, ciğerin vazgeçilmezi olan acı biberi oynayarak hasat ediyor         
13:41
Şiddete uğrayan kadın Şiddete uğrayan kadın "pizza siparişi" bahanesiyle polisi arayarak kendini kurtardı         
13:18
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı         
12:43
Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor         
12:40
Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı         
12:08
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor         
12:06
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu         
11:50
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim         
11:44
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi         
11:32
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı         
11:14
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada         
10:51
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu 2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu         
10:43
Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak         
10:42
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak 1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak         
10:32
Fenerbahçe, mecbur kalmadıkça Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme imzalamayacak Fenerbahçe, mecbur kalmadıkça Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme imzalamayacak         
10:31
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü         
10:16
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi         
09:44
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi         
09:14
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden artan vakalar sonrası Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden artan vakalar sonrası "Altyapı çöktü" iddialarına yanıt         
00:03
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor         
22:55
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi         
22:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2020 18:04:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fanatik çeşme şampiyon Medipol Başakşehir'in renklerine boyandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei