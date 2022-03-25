FANATİK ÇİFTİN MUHABBET KUŞU 'ŞAMPİYON TRABZON' DİYOR - Son Dakika

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TRABZON'da, şampiyonluğun güçlü adayı Trabzonspor taraftarı Ayşe-Rahman Demirtaş çiftinin, 1 aylıkken alıp, 'maviş' ismini verdiği muhabbet kuşu, 6 ayda yaklaşık 50 kelime öğrendi. 'Maviş', fanatik çiftin torunlarının isimlerinin yanı sıra 'şampiyon Trabzon', 'çok şükür', 'babacık' ve 'cici kuş' gibi kelimeleri gibi kelimeleri taklit edebiliyor. Takımlarının başarısının mutluluğunu yaşayan Rahman Demirtaş, 'Yıllardır beklediğimiz şampiyonluk var. 'Maviş'imiz de 'şampiyon Trabzon' deyip bu sevinci bizimle paylaşınca hoşumuza gidiyor? dedi.

Akçaabat ilçesinde yaşayan Ayşe ve Rahman Demirtaş çifti, 1 aylıkken aldıkları ve 'Maviş' ismini verdikleri muhabbet kuşu, kendisine izletilen videolarla, yaklaşık 50 kelime öğrendi, evde duyduklarını da taklit etmeye başladı. Demirtaş çiftinin torunları Yunus Emre, Firdevs, Asaf ile 'çok şükür' 'aşk kuşum? 'aşkım aşkım', 'babacık' 'cici kuş' gibi kelimeleri taklit eden Maviş, 'Şampiyon Trabzon' ve 'Şampiyon Trabzonspor' demeyi de öğrendi. Trabzonspor'un lig şampiyonluğu yolundaki başarısıyla sevinen çift, 'Şampiyon Trabzonspor' diyen kuşlarına 'o sene bu sene' demesi için uğraş veriyor.

'SEVİNCİMİZİ BİZİMLE PAYLAŞIYOR'

Rahman Demirtaş, 'Erkek kuşların iyi konuştuğunu duymuştuk. Biz de alıp beslemeye başladık. Sıklıkla konuşan kuş videoları dinlettik. Konuşmaya başladıktan sonra 'şampiyon Trabzon' ve 'şampiyon Trabzonspor' demeyi öğrettik. Coştuğu zaman seri şekilde 'şampiyon Trabzon' demeye başladı. Peş peşe 7-8 kere diyor. Yıllardır beklediğimiz bir şampiyonluk var. 1983'teki şampiyonluğu iyi biliyorum. Kuşumuz da 'şampiyon Trabzon' deyip bu sevinci bizimle paylaşınca hoşumuza gidiyor? diye konuştu.

'O SENE BU SENE DEMEYİ DE ÖĞRETECEĞİZ'

Kuşu 1 aylıkken aldıklarını söyleyen Ayşe Demirtaş da, 'Şu anda 6 aylık oldu. Evde bana arkadaşlık ediyor, ona harfleri öğretiyorum. 'Cici kuşum', 'aşkım' diyor, torunlarımın, oğlumun ismini söylüyor ve 'Trabzon şampiyon diyor. Fanatik Trabzonsporluyuz. Şampiyon Trabzon'u alıştırdık şimdi onu söylüyor. İnşallah bu sene şampiyon olacağız. Kuşuma 'O sene bu sene' ve 'Bize her yer Trabzon' demeyi de öğreteceğiz. Yavaş yavaş hepsini söyleyecek? dedi.