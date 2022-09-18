Paris'te toplanan fanatik Ermeniler, Azerbaycan'ın Fransa Büyükelçiliğine saldırdı - Son Dakika
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Paris'te toplanan fanatik Ermeniler, Azerbaycan'ın Fransa Büyükelçiliğine saldırdı

18.09.2022 19:38
Paris'te toplanan fanatik Ermeniler, Azerbaycan'ın Fransa Büyükelçiliğine saldırdı

Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen fanatik Ermeniler, ellerinde Ermenistan bayrakları ile Azerbaycan Büyükelçiliğine saldırdı. Büyükelçiliğe girmeye çalışan saldırganlar, büyükelçiliğin kapısını tekmeleyerek, yumruklar attı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen fanatik Ermeniler, Azerbaycan Büyükelçiliğine saldırdı.

Fanatik Ermeniler, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Azerbaycan Büyükelçiliğine saldırdı. Ellerinde Ermenistan bayrakları ile büyükelçiliğe girmeye çalışan saldırganlar, büyükelçiliğin kapısını tekmeledi ve yumrukladı. Saldırı sırasında büyükelçilik binasının içinden kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde ise bir büyükelçilik çalışanının tek başına binaya girmeye çalışan saldırganları kapıyı tutarak engellediği görüldü.

"ELÇİLİKLERİ KORUMAYAN VE GÖRMEZDEN GELEN FRANSA'YA YAZIKLAR OLSUN"

Azerbaycan'ın Fransa Büyükelçisi Rahman Mustafayev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntülerini paylaşarak, "Fransa'da yaşayan Ermeni fanatikler Paris'teki Azerbaycan Büyükelçiliği binasına saldırdı. Ama Ermeni barbarları bir kenara bırakalım. Sayın Emmanuel Macron, elçilikleri korumayan ve güvenliğimizle ilgili haklı taleplerimizi görmezden gelen Fransa'ya yazıklar olsun" dedi.

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Kaynak: İHA

Azerbaycan, Fransa, Paris, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Paris'te toplanan fanatik Ermeniler, Azerbaycan'ın Fransa Büyükelçiliğine saldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Paris'te toplanan fanatik Ermeniler, Azerbaycan'ın Fransa Büyükelçiliğine saldırdı - Son Dakika
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