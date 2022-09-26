Yahudi yerleşimciler, İbrani yılbaşında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Yahudi yerleşimciler, İbrani yılbaşında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

26.09.2022 10:28

Fanatik Yahudi yerleşimciler, İbrani takvimine göre yılın ilk günü olan "Roş Aşana Bayramı" nedeniyle sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlerken, İsrail polisi baskını protesto eden Filistinlilere müdahale etti.

Fanatik Yahudi yerleşimciler, İbrani takvimine göre yılın ilk günü olan "Roş Aşana Bayramı" nedeniyle sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlerken, İsrail polisi baskını protesto eden Filistinlilere müdahale etti.

İsrail polisi, Yahudilerin kutladığı "Roş Aşana Bayramı" nedeniyle işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki varlığını arttırdı. Genç yaştaki Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da sabah namazını kılması engellendi.

Sabah namazından kısa bir süre sonra Mescid-i Aksa'nın avlusuna giren İsrail polisi, Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ni kuşatarak, kapılarını kapattı. Zor kullanarak bazı Filistinlileri Mescid-i Aksa avlusundan çıkaran İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın kapılarına barikat kurdu.

Daha sonra Fanatik Yahudi yerleşimciler, Mescid-i Aksa'nın Mağaribe Kapısı'ndan İsrail polisinin denetiminde gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Bu esnada Kıble Mescidi içindeki Filistinliler, tekbir getirerek ve slogan atarak Yahudi yerleşimcilerin baskınını protesto etti.

-İsrail güçlerinden Filistinlilere müdahale

Mescid-i Aksa'nın farklı kapılarında toplanan ve tekbir getiren Filistinli gruplar da Yahudi yerleşimcilerin baskınlarını protesto etmeye devam etti.

İsrail polisi, Eski Şehir bölgesinde toplanan ve Yahudi yerleşimcilerin kutsal mekana baskınlarını protesto eden Filistinlilere müdahale etti.

Mescid-i Aksa'dan çıkan fanatik yerleşimcilerle Filistinli gruplar arasında zaman zaman sözlü sataşma da yaşandı. İsrail polisi, olayları takip etmeye çalışan basın mensuplarına da güç kullanarak engelledi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, olaylarda "düzeni bozmaya çalıştığı" iddiasıyla 2 Filistinli gözaltına alındı. Görgü tanıklarıysa en az 6 Filistinlinin gözaltına alındığını belirtti.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre de İsrail polisinin darbetmesiyle 2 Filistinli yaralandı.

Fanatik Yahudi yerleşimci gruplar, İbrani takvimine göre dün başlayan ve salı gününe kadar kutlanacak yılbaşı; "Roş Aşana Bayramı" ile eş zamanlı olarak Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı. Filistinli gruplar da baskına karşı Mescid-i Aksa ve çevresinde toplanma çağrısı yapmıştı.

Yahudi yerleşimciler dini bayramlarının olduğu dönemlerde Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artıyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

YORUMLAR
500
İsrail, El Halil'deki İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı İsrail, El Halil'deki İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı Ürdün, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine son vermesini istedi Ürdün, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine son vermesini istedi
Kaynak: AA

İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yahudi yerleşimciler, İbrani yılbaşında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:22 Mehmet Ali Çelebi: Güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim
17:16 Türkiye'den Yunanistan'a nota! Ege adalarındaki ihlallere son verme çağrısı yapıldı
16:32 Tekirdağ'da köylülerin şarap çeşmesi yaptırdığı öne sürülmüştü! Gerçek bambaşka çıktı
16:23 Camide kan aktı! Eski eniştesi namaz sırasında imamı vurdu
16:19 Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'mız Andorra, Malta ve Moldova ile aynı listeye girdi
16:14 Emekli maaşı promosyonu almak isteyenler 30 Eylül'e dikkat! İkramiyeler 10 bin liraya kadar çıktı
16:04 Şarkıcı Murat Kurşun canlı yayında itiraf etti: O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız
15:57 Son seçim anketinde sürpriz sonuç: Üçüncü ittifakın oy oranı ortaya çıktı!
15:47 Bursa'da iki lise öğrencisinin silahlı oyununda kan döküldü! 16 yaşındaki çocuk, boynuna isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi
15:39 Demet Akalın'dan Müge Anlı ve ekibine tepki: O çocuk öyle mi alınır ya delireceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 17:30:06. #1.12#
SON DAKİKA: Yahudi yerleşimciler, İbrani yılbaşında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement