Fanatik Yahudiler bu sabah da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Fanatik Yahudiler bu sabah da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

27.09.2022 09:24
Fanatik Yahudiler bu sabah da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Fanatik Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya bu sabah da baskın düzenlerken, İsrail polisi 40 yaş altı Filistinlilerin mescide girişine izin vermedi.

Fanatik Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya bu sabah da baskın düzenlerken, İsrail polisi 40 yaş altı Filistinlilerin mescide girişine izin vermedi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi eşliğinde fanatik Yahudi yerleşimciler Meğaribe Kapısı'ndan girerek Mescid'i Aksa'ya baskın düzenledi.

Yahudi yerleşimciler ve İsrail polisinin baskınını Aksa'da bulunan Filistinliler tekbirlerle protesto etti.

Mescid-i Aksa'da bir Filistinliyi gözaltına alan İsrail polisi, Harem'i Şerif'e girişlerde 40 yaş altı Filistinlilere kısıtlama getirdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Polisi Genel Komiseri Kobi Şabtai'nin çok sayıda İsrail polisiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği kaydedildi.

Fanatik Yahudi yerleşimciler, İbrani takvimine göre yılın ilk günü olan "Roş Aşana Bayramı" nedeniyle dün sabah da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş, İsrail polisi baskını protesto eden Filistinlilere müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin darbettiği 2 Filistinlinin yaralandığını, görgü tanıkları da 6 kişinin gözaltına alındığını aktarmıştı.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 'Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 'Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı Türkiye, radikal İsrailli grupların Mescidi Aksa'ya baskınını kınadı Türkiye, radikal İsrailli grupların Mescidi Aksa'ya baskınını kınadı
Kaynak: AA

İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fanatik Yahudiler bu sabah da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:12 Fiyatlar, son yılların en dip seviyelerini gördü! Altın fiyatlarında son durum nedir?
15:04 Flamengo Başkan Yardımcısı Marco Braz: Serbest kalma maddesi 35 milyon euro olan bir oyuncuyu Fenerbahçe nasıl alacak, şaka mı bu?
14:52 Mersin'de polisevine saldırı düzenleyen 2 kadın terörist olaydan 10 dakika önce kameralara yansıdı
14:54 "Bakan Soylu istifa etti" iddiası gündeme bomba gibi düştü! Kısa sürede konuyla ilgili 20 binin üzerinde tweet atıldı
14:42 Röportaj verirken büyük şok yaşadı! Kadın basketbolcular canlı yayında kavga etti
14:14 Zırhlı araç sevkiyatına tepki gösteren Erdoğan'a, Miçotakis'ten cevap: Ordumuzun gücüyle pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam
13:57 Mehmet Dinçerler ile boşanma kararı alan Hadise, Kıbrıs konserinde gözyaşlarını tutamadı
13:51 ABD Başkanı Biden, petrol şirketlerine seslendi: Fiyatları indirin
13:43 İranlı futbolcu Sardar Azmoun her şeyi riske atarak ülkesindeki kadınları savundu: Allah beni kafir eylesin
13:32 Rusya, kısmi seferberlik kararı sonrası ülkeden kaçmaya çalışanları durdurmak için Gürcistan sınırına asker yığdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 15:29:58. #1.11#
SON DAKİKA: Fanatik Yahudiler bu sabah da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement