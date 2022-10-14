Fanatik Yahudi yerleşimciler Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere saldırdı (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Fanatik Yahudi yerleşimciler Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere saldırdı (2)

14.10.2022 13:32

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin saldırdığı, Filistinlilere ait zarar gören araçlardan detay görüntüler Bölgedeki zarar gören evden detaylar Fanatik Yahudi yerleşimciler Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere saldırdı Mahallelilerden bazıları yerleşimcilerin attığı gazdan etkilenirken,...

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin saldırdığı, Filistinlilere ait zarar gören araçlardan detay görüntüler

Bölgedeki zarar gören evden detaylar Fanatik Yahudi yerleşimciler Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere saldırdı

Mahallelilerden bazıları yerleşimcilerin attığı gazdan etkilenirken, fiziksel saldırı ve taşla yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

KUDÜS (AA) – İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere saldıran İsrailli fanatik Yahudi yerleşimciler 5 kişiyi yaraladı.

AA muhabirinin mahalle sakinlerinden aldığı bilgiye göre, gece vakti mahalleye gelen yüzleri maskeli yerleşimci grup, taş ve biber gazıyla Filistinli mahallelilere ve onlara ait ev ve araçlara saldırdı.

Mahallelilerden bazıları yerleşimcilerin attığı gazdan etkilenirken, fiziksel saldırı ve taşla yaralanan 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Onlarca fanatik yerleşimcinin taşlı saldırısında çevredeki Filistinlilere ait araçların camları kırıldı.

Mescid-i Aksa baskınları gibi provokatif eylemleri ile tanınan İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir, akşam saatlerinde bazı yerleşimcilerle mahalleye baskın düzenlemişti.

Sosyal medyaya yansıyan ve tepki çeken görüntülerde, mahalle sakinlerinin baskına tepki göstermesi üzerine Ben-Gvir'in silahını çekerek tehditler savurduğu görüldü.

Doğu Kudüs'ün Silvan ve Şeyh Cerrah Mahallelerinde çok sayıda Filistinli aile, İsrail makamları tarafından evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Çeşitli bahanelerle şimdiye kadar evlerinden atılan Filistinlilerin yerinde hemen hepsi silahlı fanatik Yahudi yerleşimciler otururken, giderek artan yerleşimci şiddeti de bölgedeki Filistinlileri tehdit ediyor.

YORUMLAR
500
İşgal altındaki Filistin son 24 saatte İsrail'in şiddet dalgasına tanık oldu İşgal altındaki Filistin son 24 saatte İsrail'in şiddet dalgasına tanık oldu Fanatik Yahudi yerleşimciler Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere saldırdı Fanatik Yahudi yerleşimciler Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere saldırdı
Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fanatik Yahudi yerleşimciler Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere saldırdı (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi hakkında konuştu: Kapı herkese açık, rozetini bizzat grup toplantısında ben takacağım
14:56 İki maç üst üste sahaya çıkmayan Kardemir Karabükspor küme düşürüldü
14:33 Yunanistan bu olayı konuşuyor: 53 yaşındaki adam, 12 yaşındaki kıza tecavüz edip zorla fuhuş yaptırdı, anne de istismara ortak olduğu için gözaltında
14:26 "Annem istiyor diye evlendim" diyen Yonca Evcimik'ten çocuk itirafı: Hayattaki görevim anne olmak değil
14:25 Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü'nden tepki çeken sözler: Türk halkının evinde en az iki yıllık şeker ve yağ var
14:22 Güney Kıbrıs'ta skandal! Fenerbahçe'nin rakibinin taraftarları Atatürk'ü hedef aldı
14:20 Eski sevgilisinin öldürdüğü kadını daha önce de vurduğu ortaya çıktı
14:03 ABD'de bir laboratuvar, onlarca kişinin bedenini "yeniden yaşam" umuduyla 200 bin dolar karşılığında dondurdu
13:42 Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu'na rakip çıktı! Prof. Dr. Mete Gündoğan adaylığını açıkladı
13:21 Kira zammına sinirini oteli yakarak çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 15:23:36. #1.12#
SON DAKİKA: Fanatik Yahudi yerleşimciler Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere saldırdı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement