Fanatik Yahudi yerleşimciler Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere saldırdı (2)

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin saldırdığı, Filistinlilere ait zarar gören araçlardan detay görüntüler

Bölgedeki zarar gören evden detaylar Fanatik Yahudi yerleşimciler Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere saldırdı

Mahallelilerden bazıları yerleşimcilerin attığı gazdan etkilenirken, fiziksel saldırı ve taşla yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

KUDÜS (AA) – İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere saldıran İsrailli fanatik Yahudi yerleşimciler 5 kişiyi yaraladı.

AA muhabirinin mahalle sakinlerinden aldığı bilgiye göre, gece vakti mahalleye gelen yüzleri maskeli yerleşimci grup, taş ve biber gazıyla Filistinli mahallelilere ve onlara ait ev ve araçlara saldırdı.

Mahallelilerden bazıları yerleşimcilerin attığı gazdan etkilenirken, fiziksel saldırı ve taşla yaralanan 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Onlarca fanatik yerleşimcinin taşlı saldırısında çevredeki Filistinlilere ait araçların camları kırıldı.

Mescid-i Aksa baskınları gibi provokatif eylemleri ile tanınan İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir, akşam saatlerinde bazı yerleşimcilerle mahalleye baskın düzenlemişti.

Sosyal medyaya yansıyan ve tepki çeken görüntülerde, mahalle sakinlerinin baskına tepki göstermesi üzerine Ben-Gvir'in silahını çekerek tehditler savurduğu görüldü.

Doğu Kudüs'ün Silvan ve Şeyh Cerrah Mahallelerinde çok sayıda Filistinli aile, İsrail makamları tarafından evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Çeşitli bahanelerle şimdiye kadar evlerinden atılan Filistinlilerin yerinde hemen hepsi silahlı fanatik Yahudi yerleşimciler otururken, giderek artan yerleşimci şiddeti de bölgedeki Filistinlileri tehdit ediyor.