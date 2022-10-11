Ürdün İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine derhal son vermesini istedi - Son Dakika
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Ürdün İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine derhal son vermesini istedi

11.10.2022 09:16

Ürdün, fanatik Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi himayesinde Müslümanların kutsallarına yönelik kışkırtıcı eylemlerine tepki göstererek, Mescid-i Aksa'ya karşı ihlallere acilen son verilmesini istedi.

Ürdün, fanatik Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi himayesinde Müslümanların kutsallarına yönelik kışkırtıcı eylemlerine tepki göstererek, Mescid-i Aksa'ya karşı ihlallere acilen son verilmesini istedi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali, yaptığı yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik tekrarlanan ihlallerine tepki gösterdi.

Mescid-i Aksa'ya karşı sürdürülen "kabul edilemez kışkırtıcı uygulamaların" uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, artan ihlallerin aynı zamanda Kudüs kenti ve içindeki kutsalların tarihi ve hukuksal konumuna da aykırı olduğu ifade edildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Filistin topraklarına karşı sürdürülen baskınlarıyla eş zamanlı artan Aksa'ya yönelik ihlallerin bölgede tansiyonu yükseltecek tehlikeli bir sürecin habercisi olduğuna ve acilen durdurulması gerektiğine işaret edilen açıklamada, Mescid-i Aksa'nın 144 dönümlük alanıyla Müslümanlara ait bir mabet olduğu hatırlatıldı.

İsrail makamlarına, Mescid-i Aksa'ya yönelik tüm uygulama ve ihlallerine derhal son verme çağrısında bulunulan açıklamada, Kudüs ve Aksa'nın tarihi konumunu değiştirmeyi hedefleyen her türlü adımın durdurulması gerektiği ifade edildi.

Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınları

Yahudi yerleşimciler dini bayramlarının olduğu dönemlerde Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artıyor.

İsrailli fanatik Yahudi yerleşimciler, geçen hafta "Yom Kippur Bayramı" bahanesiyle İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, bu sabah da İsrail polisinin eşlik ettiği binden fazla fanatik Yahudi yerleşimcinin, "Sukot (Çardaklar) Bayramı" bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini açıklamıştı.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

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Kaynak: AA

İsrail, Ürdün, Aksa, Güncel, Son Dakika

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