Fanatik Yahudiler, Batı Şeria'da Kur'an-ı Kerim'leri parçalayarak çöpe attı - Son Dakika
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Fanatik Yahudiler, Batı Şeria'da Kur'an-ı Kerim'leri parçalayarak çöpe attı

10.10.2022 11:36
Fanatik Yahudiler, Batı Şeria'da Kur'an-ı Kerim'leri parçalayarak çöpe attı

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bazı Kur'an-ı Kerim'leri parçalayarak çöpe attığı ve yaktığı bildirildi.

El Halil kentindeki Vakıflar Müdürü Nidal Caberi yaptığı açıklamada, fanatik Yahudi yerleşimcilerin, Sukot Bayramı dolayısıyla Eski Şehir bölgesindeki Kaytun Camisi'nin duvarına çadır kurduğunu söyledi. Sabah saatlerinde Kaytun Camisi'nin yakınındaki çöp tenekesinde yırtılmış ve parçalanmış Kur'an-ı Kerim'ler bulduklarını aktaran Caberi, bir Mushaf'ın ise yakıldığını belirtti.

TAHRİP EDİLEN 7 TANE KUR'AN-I KERİM BULUNDU

Caberi, şu ana kadar tahrip edilmiş 7 adet Kur'an-ı Kerim bulduklarını ancak Yahudi yerleşimcilerin daha fazla Mushaf'a zarar vermiş olabileceğini ifade etti. İsrail makamları ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

ŞİDDET GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR

Birleşmiş Milletlerin aldığı kararlar uyarınca, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail tarafından kurulan Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı ve savaş suçu" olarak değerlendiriyor. Yahudi yerleşimcilerin son dönemde Filistinlilere yönelik saldırıları artarken, İsrailli yetkililer tekrarlanan bu saldırıları genellikle görmezden geliyor. İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı. Yahudi yerleşimcilerin bulunduğu El Halil kenti 1997'de İsrail ve Filistin yönetimi arasında imzalanan ikinci bir anlaşmayla H1 ve H2 olarak iki bölüme ayrılmıştı. Filistin yönetimi H1'in sivil yönetimi ve güvenliğini devralmıştı. İsrail ordusu da 500'den fazla Yahudi yerleşimci, 35 bin kadar Filistinlinin yaşadığı H2 bölgesinin güvenliğini üstlenmişti. El Halil'deki Filistinli nüfusun yoğunlukta olduğu Eski Şehir, H2 bölgesinde kalmıştı.
El Halil'de yaşayan Filistinliler sık sık fanatik Yahudi yerleşimcilerin şiddetine maruz kalıyor. İsrail ordusu, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere düzenlediği saldırılara göz yummak ve buna karşın bölgedeki Filistinlilere karşı aşırı güç kullanarak hak ihlallerinde bulunmakla eleştiriliyor.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fanatik Yahudiler, Batı Şeria'da Kur'an-ı Kerim'leri parçalayarak çöpe attı - Son Dakika

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