Fanatik Yahudiler, ibadete açılan Mescid-i Aksa'yı bastı - Son Dakika

Fanatik Yahudiler, ibadete açılan Mescid-i Aksa'yı bastı
Fanatik Yahudiler, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kapalı olan ve tekrar ibadete açılan Mescid-i Aksa'yı bastı.
Fanatik Yahudiler, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kapalı olan ve tekrar ibadete açılan Mescid-i Aksa'yı bastı. Baskına tepki gösteren Filistinlilerden 4'ü İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.
İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan ve koronavirüs nedeniyle kapatılan Mescid-i Aksa, 2 ayın ardından tekrar ibadete açıldı. İsrail polisinin de 'eşlik' ettiği belirtilen 75 Fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. Söz konusu olaya tepki gösteren Filistinlilerden 4'ü İsrail polisi tarafından gözaltına alındı. Mescid-i Aksa, 22 Mart'tan bu yana koronavirüs salgını nedeniyle kapalıydı.
- Filistin
Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 12:20 Kaynak: DHA
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