İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa çevresinde toplanan fanatik Yahudiler, Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü nedeniyle İsrail polisinin himayesinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, 2 bini aşkın kişinin Mescid-i Aksa baskınına katıldığını açıkladı. Filistinlilere ve basın mensuplarına da saldıran fanatik Yahudiler, daha sonra ayin yaptı.

Kaynak: İHA

Kudüs, Aksa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın - Son Dakika

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