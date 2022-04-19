Fanatik Yahudiler, İsrail polisi koruması eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi - Son Dakika

Fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail polisinin yoğun koruması eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Yahudi grupların sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini sağlayan İsrail polisi, baskın öncesinde ibadet eden Filistinlileri Mescid-i Aksa'dan dışarı çıkarmaya zorladı.

İsrail polisinin yoğun koruması eşliğinde hareket eden fanatik Yahudi yerleşimciler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeye başladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi Mescid-i Aksa'da ibadet etmek isteyenlerin camiye girmesini engellemek üzere konuşlandı.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskınına tepki gösteren Filistinliler, Kıble Mescidi'nde sloganlar atarak olayı protesto etti.

Hamursuz Bayramı nedeniyle fanatik Yahudilerin baskınları arttı

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Aksa'ya yönelik baskınlarını artırırken, Yahudi yerleşimci grupların baskınlarına İsrail polisi eşlik ediyor.

İsrail polisinin Eski Şehir ve Mescid-i Aksa çevresindeki yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor. İsrail polisi, Filistinli genç erkeklerin Aksa'ya girişine izin vermiyor.