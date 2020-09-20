Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi - Son Dakika

İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, Yahudi takvimine göre yeni yıl olan Roş Aşana bayramını kutlamak üzere Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, onlarca fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi. Beyaz elbiseler ile Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudilerin Aksa'nın avlusunda Talmudik ayinleri yaptığı aktarıldı. Yahudi örgütler daha önce 18-20 Eylül tarihinde kutlanan bayram dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın yapılması için çağrıda bulunmuştu.

Öte yandan, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. - KUDÜS