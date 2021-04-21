Fanatik Yahudiler yine İsrail polisi himayesinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi - Son Dakika

Fanatik Yahudiler yine İsrail polisi himayesinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

21.04.2021 14:01
Fanatik Yahudiler yine İsrail polisi himayesinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi, System.String[]

İsrail polisi korumasındaki 181 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

İsrail polisi korumasındaki 181 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Fanatik Yahudilerin polis himayesinde Mescid-i Aksa'ya baskınları ramazan ayında da devam ediyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 181 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, 65'inin sivil polis olduğu Yahudi grubun, Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra kutsal mabetten ayrıldığı ifade edildi.

Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler ise içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

Yahudi, İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fanatik Yahudiler yine İsrail polisi himayesinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi - Son Dakika


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