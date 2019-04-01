Son Dakika Haberleri: Fanatik Yahudilerden Doğu Kudüs'te Irkçı Saldırı

Fanatik Yahudilerden Doğu Kudüs'te Irkçı Saldırı

1 saat önce

KUDÜS (AA) – Fanatik Yahudiler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait birçok araca zarar verdi ve bazı evlerin duvarlarına "ırkçı" sloganlar yazdı.

Fanatik Yahudilerden Doğu Kudüs'te Irkçı Saldırı, System.String[]
KUDÜS (AA) – Fanatik Yahudiler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait birçok araca zarar verdi ve bazı evlerin duvarlarına "ırkçı" sloganlar yazdı.

Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina Mahallesi'nde bulunan Pisgat Zeev Yahudi yerleşim birimi çevresinde yaşayan Filistinlilerin araçlarına zarar veren fanatik Yahudiler, bazı evlerin duvarına da ırkçı sloganlar yazdı.

Görgü tanıkları, mahalledeki Filistinlilerin araçlarına zarar veren grubun "Bedel Ödetme" adlı radikal Yahudi örgüt mensupları olduğunu aktardı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada ise "Pisgat Zeev Yahudi yerleşim birimi yakınında araçlara verilen zarar ve evlerin duvarlarına yazılan sloganlarla ilgili soruşturma açıldığı ve zanlıların arandığı" belirtildi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "HaKibutsa Lişalem HaKinas" (Bedel Ödetme) isimli radikal Yahudi örgüt, İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Duma beldesinde 2015 yılında Devabişe ailesine ait evin ateşe verilerek, 18 aylık Ali Devabişe ve babası Saad Devabişe'nin şehit edilmesi, "Bedel Ödetme" adlı örgütün en önemli terör saldırılarından biri olarak kayıtlara geçmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:01 Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Güncel
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