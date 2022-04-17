Fanatik Yahudilerden İsrail polisinin kontrolünde Mescid-i Aksa'ya baskın - Son Dakika
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Fanatik Yahudilerden İsrail polisinin kontrolünde Mescid-i Aksa'ya baskın

17.04.2022 09:22

İsrail polisinin eşlik ettiği fanatik Yahudi yerleşimci grupları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı.

İsrail polisinin eşlik ettiği fanatik Yahudi yerleşimci grupları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı.

Onlarca kişilik Fanatik Yahudi yerleşimci grupları, sabah namazından sonra Filistinlileri dağıtan İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları başlamadan önce "yüzlerce Filistinli maskeli gencin taş topladığı" öne sürüldü.

Açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin girişini sağlamak üzere polis güçlerinin bölgedeki Filistinlileri uzaklaştırmaya çalıştığı belirtildi.

Öte yandan, İsrail polisinin sabahki baskınında Kıble Mescidi'ne sığınan grup, polisi uzaklaştırmak için içeriden havai fişek attı. İsrail polisi de içerideki gruba kırık camlardan kauçuk kaplı mermi sıktı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Aksa'nın Esbat Kapısı'nda 9 kişinin yaralandığı, 4 yaralının hastaneye aktarıldığı belirtildi.

İsrail güçleri sabah namazından sonra Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Filistinlileri zorla dışarı çıkarmıştı. İsrail polisi, bunun ardından Mescid-i Aksa'nın kapılarını Filistinlilere kapatmıştı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında bazı Filistinlileri darbetmişti.

Fanatik Yahudiler, Hamursuz Bayramı dolayısıyla cuma ve cumartesi günlerinin dışındaki günlerde sabah ve akşam saatlerinde İsrail polisi kontrolünde Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artırıyor.

Mescid-i Aksa'da baskınlara tekbirlerle tepki göstermeye çalışan Filistinliler ise İsrail güçlerinin müdahalesine maruz kalıyor.

Fanatik Yahudilerden İsrail polisinin kontrolünde Mescid-i Aksa'ya baskın
Fanatik Yahudilerden İsrail polisinin kontrolünde Mescid-i Aksa'ya baskın
Fanatik Yahudilerden İsrail polisinin kontrolünde Mescid-i Aksa'ya baskın

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İsrail, Yahudi, Mescit, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fanatik Yahudilerden İsrail polisinin kontrolünde Mescid-i Aksa'ya baskın - Son Dakika


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