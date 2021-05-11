Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'daki yangın sırasında tepki çeken dans - Son Dakika

İsrail işgalindeki Kudüs'te yer alan Burak Duvarında toplanan Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'nın bahçesinde çıkan yangını gördükten sonra şarkı söyleyerek dans etti.

İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın bahçesindeki bir ağaçta dün akşam saatlerinde yanmıştı. Bahçedeki yangını uzaktan gören Filistinliler Mescid-i Aksa'nın yandığını sanarak korku ve paniğe kapılırken, Fanatik Yahudilerin ise o anlarda dans ettiği ortaya çıktı. İsrail'in Kudüs'ü işgal etmesinin yıl dönümünü kutlamak üzere Mescid-i Aksa'nın Burak Duvarı (Ağlama Duvarı) önünde bir araya gelen Fanatik Yahudilerin, yangını görüp sevinerek şarkı söylediği ve dans etmeye başladığı kameraya yansıdı. Yahudiler ayrıca, Filistin'e intikam sloganları da attı.

-İHA-