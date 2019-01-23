Son Dakika Haberleri: Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya Baskın

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya Baskın

17 dakika önce

İsrail polisi eşliğindeki 188 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya Baskın, System.String[]
İsrail polisi eşliğindeki 188 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın güneybatı bölgesindeki Fas (El-Meğaribe) Kapısı'nı Yahudilerin girişi için açtığını belirtti.

Dibs, 103'ünün asker olduğunu belirttiği 188 fanatik Yahudi'nin İsrail polisi koruması altında Harem-i Şerif'e baskın yaptığını ifade etti.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'ya giriyor. İsrail polisinin Filistinlilere ve Harem-i Şerif görevlilerine yönelik uygulamalarını sertleştirdiği bir dönemde Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ise dikkati çekiyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Ofisinden pazar günü yapılan açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın 5 muhafızı ile bir Filistinli aktiviste 4 ila 6 ay arasında değişen zamanlarla Harem-i Şerif'ten uzaklaştırılma cezası verdiği duyurulmuştu.

Fanatik Yahudilerin Aksa baskınları, bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbedeye neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:02 Kaynak: AA

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