Son Dakika Haberleri: Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Son Dakika Güncel Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

1 saat önce

İsrail polisinin eşlik ettiği çok sayıda fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

İsrail polisinin eşlik ettiği çok sayıda fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 159 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

Bugünkü baskınlarla birlikte son üç günde Harem-i Şerif'e giren fanatik Yahudilerin sayısı 700'ü geçti.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Akçakale'ye 2 havan mermisi düştü: 3 yaralı
"Gel savaşma, sevişelim" diyen rapçi Ezhel, Twitter'da gündem oldu Suriye Milli Ordusu, operasyon öncesi namaz kıldı Lojistik devi Taha Kargo, sektöre öncülük etmeye devam ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 15:20:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]