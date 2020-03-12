Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın - Son Dakika

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

6 saat önce

İsrail polisinin eşlik ettiği 50'den fazla fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın, System.String[]

İsrail polisinin eşlik ettiği 50'den fazla fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Kudüs İslami Vakıflar İdaresine bağlı Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, yaptığı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 52 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlediğini belirtti.

Fanatik Yahudilerin baskınına tepki gösteren Şeyh Kisvani, İsrail'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında aldığı tedbirlere rağmen, konunun Mescid-i Aksa olması durumunda fanatik Yahudilerin baskınına izin vererek çifte standart uyguladığını vurguladı.

Fanatik Yahudiler, zaman zaman Mescid-i Aksa'ya bu tür baskınlar düzenliyor ve bu durum bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar; İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak nitelendiriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:34 Kaynak: AA
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