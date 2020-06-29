Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın - Son Dakika

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisinin eşlik ettiği çok sayıda fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

İsrail polisinin eşlik ettiği çok sayıda fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

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Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 70 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

İsrailli eski milletvekili Haham Yehuda Glick, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendisinin de Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen grubun içinde yer aldığını ifade etti.

Fanatik Yahudiler, zaman zaman Mescid-i Aksa'ya bu tür baskınlar düzenliyor ve bu durum bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 17:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın - Son Dakika

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