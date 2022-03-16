Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın - Son Dakika
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Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

16.03.2022 13:49
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, "Purim Bayramı" kutlamaları gerekçesiyle Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, "Purim Bayramı" kutlamaları gerekçesiyle Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 105 fanatik Yahudi'nin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.

Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'dan ayrılan Yahudi grubun, akşam saatlerine doğru daha kalabalık gruplarla yeniden baskın yapmayı planladıkları ifade edildi.

Baskın, İsrail'de antik Pers imparatorluğu döneminde Yahudilerin "yok edilmekten kurtulmaları" münasebetiyle kutlanan ve iki gün süren Purim Bayramı'nın ilk gününde gerçekleşti.

???????Harem-i Şerif'e fanatik Yahudilerce düzenlenen bu tür baskınlar, bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor.

YORUMLAR
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İsrailli bakan, parlamento üyelerinin Mescid-i Aksa'ya girişinin kısıtlanmasını istedi İsrailli bakan, parlamento üyelerinin Mescid-i Aksa'ya girişinin kısıtlanmasını istedi

Mescit, Yahudi, İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın - Son Dakika


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