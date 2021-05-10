Fanatik Yahudilerin baskınını önlemen isteyen Filistinliler, Mescid-i Aksa'da nöbet tutuyor

Binlerce Filistinli sabah namazını, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kıldı. Namazın ardından Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

GÖSTERİNİN ARDINDAN MESCİD-İ AKSA'DA KALARAK NÖBET TUTUYORLAR

Gösterinin ardından çok sayıda Filistinli, fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da kalarak nöbet tutmaya başladı. Filistinliler, buldukları tahta ve benzeri şeylerle Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kurdu.

Harem-i Şerif'ten ayrılmayacaklarını dile getiren Filistinliler, sık sık "Canımız kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

BASKIN ÇAĞRILARI YAPMIŞLARDI

Fanatik Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre "Kudüs günü" olarak kutluyor. Fanatik Yahudi örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen "Kudüs günü" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı.

SON 3 GÜNDE EN AZ 400 FİLİSTİNLİ YARALANDI

İsrail polisinin Ramazan ayının başından bu yana devam eden saldırılarında, en az 400'ü son üç günde olmak üzere yüzlerce Filistinli yaralandı.