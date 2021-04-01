Fanatik Yahudilerin Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'ya baskınları devam ediyor - Son Dakika

Fanatik Yahudilerin, Hamursuz (Pesah) Bayramı'nda işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskınları artarak sürüyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 553 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail polisi korumasındaki Yahudi grubun sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya giriş yaptığı ve bu girişlerin öğleden sonra da devam edeceği kaydedildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, pazartesi günü 440, salı 498, dün de 432 fanatik Yahudi'nin Harem-i Şerif'e baskın düzenlediğini bildirmişti.

Fanatik Yahudilerin 27 Mart'ta başlayan ve 3 Nisan sabahına kadar devam edecek Hamursuz Bayramı süresince Mescid-i Aksa'ya baskınları giderek artıyor.

Sabah ve öğleden sonra Harem-i Şerif'e düzenlenen bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.