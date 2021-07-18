Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskını protesto edildi - Son Dakika

İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ve yaşanan ihlaller, İstanbul'da protesto edildi.

İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan, Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Memur-Sen, Genç İHH ve Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) da arasında olduğu çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri, sloganlar atarak, Mescid-i Aksa'da yaşanan ihlalleri kınadı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlanan etkinlikte, ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıyan gruptakiler, ortak basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklama yapan AGD İstanbul Şube Başkanı Yunus Genç, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün akıbetinin yalnızca Filistinlilerin omuzlarına yüklenmemesi gerektiğini söyledi.

Her bir Müslümanın, zamanın ve şartların ruhuna uygun Kudüs ruhunu ortaya koyması gerektiğini dile getiren Genç, "Tüm Müslüman alemini, fıtratını yitirmemiş tüm insanlığı Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e, Filistin'e yani insanlığın kalbine sahip çıkmaya çağırıyoruz" dedi.

Genç, Kudüs'ü bekleyen tehlikenin insanlığı bekleyen tehlike olduğunu da belirterek, "Bütün dünyayı, bütün İslam dünyasını bu tehlikeli gidişata karşı dur demeye çağırıyoruz. Bizler Mescid-i Aksa, Kudüs, Gazze, Filistin için bedeller ödedik. Mavi Marmara'da şehitler verdik. Kudüs'ün akıbeti bizim hayat mücadelemizin tam merkezindedir. ve bizler yeniden bedel ödemeye hazırız ve hep hazır olmaya devam edeceğiz. Aksa'yı özgürlüğüne kavuşturacağız." diye konuştu.

Program, İslam alemi ve Filistin için yapılan dua ile son buldu.

Mescid-i Aksa'da yaşananlar

Sabah saatlerinden itibaren 1210 fanatik Yahudi, İsrail polisi korumasında, sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Fanatik Yahudilerin baskınlarına karşı tepki gösteren Filistinliler ile İsrail polisi arasında Harem-i Şerif'te olaylar yaşandı. Plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullanan İsrail polisi, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin tüm kapılarına bariyerler kuran İsrail polisi, ayrıca Harem-i Şerif'e 40 yaş altı Filistinlilerin girişine de izin vermiyor.