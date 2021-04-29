Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları devam ediyor - Son Dakika

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları devam ediyor

29.04.2021 16:45
Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları devam ediyor, System.String[]

İsrail polisinin eşlik ettiği fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları ramazan ayında da sürüyor.

İsrail polisinin eşlik ettiği fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları ramazan ayında da sürüyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 81 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, baskına katılanlar arasında İsrailli aşırı sağcı eski milletvekili haham Yehuda Glick'in de yer aldığı ifade edildi.

Ramazanın ilk gününden bu yana fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e girişleri devam ediyor.

Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler ise içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrail, İşgal, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları devam ediyor - Son Dakika


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