Son Dakika Haberleri: Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları sürüyor
Son Dakika Güncel Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları sürüyor

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları sürüyor

2 saat önce

İsrail polisinin eşlik ettiği çok sayıda fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları sürüyor, System.String[]

İsrail polisinin eşlik ettiği çok sayıda fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 122 fanatik Yahudi'nin gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada ayrıca İsrail polisinin kimlikleri açıklanmayan 4 Filistinliyi gerekçe göstermeksizin Mescid-i Aksa'da gözaltına aldığı ifade edildi.

İbrani takvimine göre önceki pazar başlayan ve dün sona eren Sukot (Çardaklar) Bayramı boyunca 3 binden fazla fanatik Yahudi, Harem-i Şerif'e baskın düzenlemişti.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:38 Kaynak: AA
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