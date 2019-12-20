Fanlara çevreye duyarlı tasarım şartı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, elektrik giriş gücü 125 vat ile 500 kilovat arasında olan motorlarla tahrik edilen fanlara ilişkin çevreye duyarlı tasarım şartları belirlendi.

Bakanlığın "Elektrik Giriş Gücü 125 W ile 500 kW Arasında Olan Motorlarla Tahrik Edilen Fanlarla İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik'in uygulanmasına yönelik olarak fanların piyasaya arz edilmesi veya hizmete sunulmasında çevreye duyarlı tasarım gerekleri belirlendi.

Düzenleme, Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlandı.

Tebliğ, elektrik giriş gücü 125 vat ile 500 kilovat arasında olan motorlarla tahrik edilen fanları kapsıyor. Aynı şaft üzerine sabitlenmiş, 3 kilovat ve daha az tek bir elektrik motoru bulunan ürünler, azami elektrik giriş gücü 3 kilovata eşit ve bundan az olan kurutmalı çamaşır makineleri ve çamaşır kurutucuları, fan veya fanlara ayrılan azami elektrik giriş gücü 280 vattan az olan mutfak davlumbazları kapsam dışında bulunuyor.

Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak şekilde tasarlanan fanlar, yangın güvenlik gereklilikleri açısından sadece acil durumlarda ve kısa süreli çalışacak şekilde tasarlanan fanlar gibi ürünler de kapsamda yer almıyor.

Fanların, tebliğde belirtilen hedef enerji verimliliği değerinden daha düşük değere sahip olmaması gerekiyor.

Fanlara ilişkin ürün bilgilendirme işlemleri, ürüne ait teknik dosyada ve imalatçının internet sitesinde yer alacak. Ürün bilgisinde, enerji verimliliği ölçüm kategorisi, verimlilik derecesi, imalat yılı, imalatçı bilgileri, motor anma güçleri, debisi ve basıncı, devir hızı gibi unsurlar yer alacak.

Tebliğin yürürlüğü bir yıl sonra başlayacak

Uygulanabilir verimlilik derecesi değerleri, yangın güvenlik gereklilikleri açısından hem normal koşullarda hem de kısa süreli olarak acil durumlarda kullanılmak üzere tasarlanan çift kullanımlı fanlar açısından belirlenen değerlerden yüzde 5 düşürülerek uygulanacak.

Çevreye duyarlı tasarım gereklerine uygunluğun ölçümü ve hesaplanması da tebliğde belirtilen tekniğe göre yapılacak.

Bakanlık, bu ürünlere yönelik piyasa gözetimi ve denetimi kontrollerini belirlenen prosedürlere göre gerçekleştirecek.

Tebliğ, bir yıl sonra yürürlüğe girecek.