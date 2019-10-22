Son Dakika Haberleri: Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar 3 Filmi
Son Dakika Sinema Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar 3 Filmi

Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar 3 Filmi

36 dakika önce

Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar 3 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar 3 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar 3 Filmi, System.String[]

Fantastic Beasts serisinin üçüncü devam halkası olan Fantastic Beasts and Where to Find Them 3 filminin yönetmen koltuğunda bir kez daha David Yates oturuyor.

Yönetmen: David Yates

Senaryo: J.K. Rowling

Oyuncular: Eddie Redmayne, Johnny Depp, Ezra Miller

Filmin Türü: Fantastik

Orijinal Adı: Fantastic Beasts and Where to Find Them 3

Yapımcı Firma: Warner Bros.

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros.

Vizyon Tarihi: 12.11.2021


Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar 3 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:55 Kaynak: InterSinema.com
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