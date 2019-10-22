Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar 3 Filmi

Fantastic Beasts serisinin üçüncü devam halkası olan Fantastic Beasts and Where to Find Them 3 filminin yönetmen koltuğunda bir kez daha David Yates oturuyor.
Yönetmen: David Yates
Senaryo: J.K. Rowling
Oyuncular: Eddie Redmayne, Johnny Depp, Ezra Miller
Filmin Türü: Fantastik
Orijinal Adı: Fantastic Beasts and Where to Find Them 3
Yapımcı Firma: Warner Bros.
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros.
Vizyon Tarihi: 12.11.2021
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