Fantezi Futbol şimdi başlıyor

İlk 3 haftada sezonluk kombine, locada maç izleme, VIP bilet gibi özel deneyimler hediye eden Fantezi Futbol Passo uygulaması, futbolseverleri heyecanlandıran yeni bir ödül listesi açıkladı. Dördüncü hafta öncesi puanların sıfırlanacağını duyuran Passo, birçok ödülün yanı sıra Londra'nın ev sahipliği yapacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalini yerinde izletecek.



Ödüllerin tam listesi ise şu şekilde açıklandı:



Haftanın birincisi: İmzalı forma ve locada maç izleme hakkı (tek kişilik)



Haftanın 2-10'uncu sıralarını alanlar: Tek kişilik maç bileti



Ayın birincisi: Playstation ve FIFA 2020



31 haftanın birincisi: Londra'da 2 gece konaklama ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalini Wembley Stadyumu'nda izleme hakkı (Çift kişilik)



31 haftanın ikincisi ve üçüncüsü: İstanbul'da oynanacak 2020 Şampiyonlar Ligi finaline tek kişilik bilet



Fantezi Futbol Passo Nedir?



Kullanıcılar belirli bir bütçeyle Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Süper Lig takımlarının futbolcularından kendilerine özel bir takım oluşturuyor. Futbolcuların gerçek maç istatistiklerine göre aldıkları puanlarla takımlar her hafta sonunda sıralamaya giriyor. Haftalık, aylık ve sezonluk sıralamada en üstlerde yer alanlar belirli ödüller kazanıyor.