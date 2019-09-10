Son Dakika Haberleri: Fantezi Futbol şimdi başlıyor
Son Dakika Spor Haber

Fantezi Futbol şimdi başlıyor

2 saat önce

İlk 3 haftada sezonluk kombine, locada maç izleme, VIP bilet gibi özel deneyimler hediye eden Fantezi Futbol Passo uygulaması, futbolseverleri heyecanlandıran yeni bir ödül listesi açıkladı.

Fantezi Futbol şimdi başlıyor, System.String[]

İlk 3 haftada sezonluk kombine, locada maç izleme, VIP bilet gibi özel deneyimler hediye eden Fantezi Futbol Passo uygulaması, futbolseverleri heyecanlandıran yeni bir ödül listesi açıkladı. Dördüncü hafta öncesi puanların sıfırlanacağını duyuran Passo, birçok ödülün yanı sıra Londra'nın ev sahipliği yapacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalini yerinde izletecek.


Ödüllerin tam listesi ise şu şekilde açıklandı:


Haftanın birincisi: İmzalı forma ve locada maç izleme hakkı (tek kişilik)


Haftanın 2-10'uncu sıralarını alanlar: Tek kişilik maç bileti


Ayın birincisi: Playstation ve FIFA 2020


31 haftanın birincisi: Londra'da 2 gece konaklama ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalini Wembley Stadyumu'nda izleme hakkı (Çift kişilik)


31 haftanın ikincisi ve üçüncüsü: İstanbul'da oynanacak 2020 Şampiyonlar Ligi finaline tek kişilik bilet


Fantezi Futbol Passo Nedir?


Kullanıcılar belirli bir bütçeyle Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Süper Lig takımlarının futbolcularından kendilerine özel bir takım oluşturuyor. Futbolcuların gerçek maç istatistiklerine göre aldıkları puanlarla takımlar her hafta sonunda sıralamaya giriyor. Haftalık, aylık ve sezonluk sıralamada en üstlerde yer alanlar belirli ödüller kazanıyor.

Wembley Stadyumu, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:25 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Manchester City 1 milyar euroluk kadrosuyla tarihe geçti
Cengiz Ünder'den transfer bombası! İspanyollar duyurdu Michael Schumacher'e Paris'te gizlice kök hücre nakli yapıldı Anadolu Efes, Barcelonalı oyuncu Chris Singleton'u transfer etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 13:26:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fantezi Futbol şimdi başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]