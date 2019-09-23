FAO daimi temsilcilerinden Bakan Yardımcısı Özkaldı'ya ziyaret

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Türkiye ile Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) ilişkilerinin daha da gelişmesini istediklerini belirterek, "FAO Orta Asya ve Alt Bölgeleri biriminin açılmasıyla ilişkilerin ivme kazanacağına inanıyoruz." dedi.

FAO daimi temsilcileriyle bakanlıkta bir araya gelen Özkaldı, Türkiye ile FAO arasında 70 yıla dayanan, köklü bir iş birliği olduğunu söyledi.

Özkaldı, "Türkiye olarak ikili ilişkilerimizin ortak faydalar üzerinden iletişim ve deneyim aktarımıyla gelişmesini istiyoruz. FAO Orta Asya ve Alt Bölgeleri biriminin açılmasıyla ilişkilerin ivme kazanacağına inanıyoruz." diye konuştu.

FAO'nun, Türkiye'nin de içinde olduğu Orta Asya ülkeleri bölgesinde 28 projeyi hayata geçirdiğini dile getiren Özkaldı, "Son 10 yılda ülkemiz 30 milyon dolarlık projenin içinde yer aldı ve bunun 10 milyon dolarlık bölümü tamamlandı. Ayrıca yeni dönemde tarım ve ormancılık alanında 20 milyon dolarlık proje hayata geçecek." bilgisini paylaştı.

"Ziyaretin amacı FAO faaliyetlerini yerinde görmek"

FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu da ziyaretin FAO faaliyetlerini yerinde görmek amacını taşıdığını söyledi.

Gutu, "Bu ziyaret, ortak çalışmalarımızın ne aşamada olduğunu gösteriyor. Bakanlıkla birçok konuda iş birliği içindeyiz. Ayrıca yeni dönemle birlikte FAO personelimiz de bakanlık binasında çalışıyor." dedi.

BM Gıda Kuruluşları Nijerya Daimi Temsilcisi Yaya Olaitan Olaniran da "Ziyaret süresince Türkiye-FAO ortaklığının bölgedeki en iyi örnek olduğunu gördük. Bu, birçok ülkeye de örnek olmalı." ifadelerini kullandı.

Daimi temsilcilerce Özkaldı'ya ayrıca, FAO Kütüphanesi'ndeki tüm kitapların sanal ortamdaki kaydının yer aldığı disk hediye edildi.