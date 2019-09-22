FAO'dan Türkiye'deki tarım uygulamalarına övgü
1 saat önce
FAO Asya Bölgesi Daimi Temsilcilerinden Abdus Sobhan Sikder, "Türkiye'de yapılan tarım faaliyetleri bölgedeki diğer ülkeler tarafından da uygulanmalı." şeklinde konuştu.
FAO Asya Bölgesi Daimi Temsilcilerinden Abdus Sobhan Sikder, " Türkiye'de yapılan tarım faaliyetleri bölgedeki diğer ülkeler tarafından da uygulanmalı." şeklinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 05:25
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