Son Dakika Haberleri: FAO'dan Türkiye'deki tarım uygulamalarına övgü
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FAO'dan Türkiye'deki tarım uygulamalarına övgü

1 saat önce

FAO Asya Bölgesi Daimi Temsilcilerinden Abdus Sobhan Sikder, "Türkiye'de yapılan tarım faaliyetleri bölgedeki diğer ülkeler tarafından da uygulanmalı." şeklinde konuştu.

FAO'dan Türkiye'deki tarım uygulamalarına övgü, System.String[]

FAO Asya Bölgesi Daimi Temsilcilerinden Abdus Sobhan Sikder, " Türkiye'de yapılan tarım faaliyetleri bölgedeki diğer ülkeler tarafından da uygulanmalı." şeklinde konuştu.

Bm Gıda Ve Tarım Örgütü, Türkiye, Asya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 05:25 
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