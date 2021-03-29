FAO destekçisi diyetisyenden gıda tasarrufunu önceleyen "Gezegen diyeti" önerisi - Son Dakika

Uzman Diyetisyen ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) "Sıfır Atık Sıfır Açlık" Projesi Destekçisi Dilara Koçak, dünyadaki gıda israfının her geçen büyüdüğüne dikkat çekerek, bir an önce tasarrufu ve dengeli beslenmeyi önceleyen "Gezegen diyeti"ne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Merkezince düzenlenen çevrim içi etkinliğe katılan Koçak, küresel ısınma ve iklim krizinin gıda tedarik zincirinde aksamalara neden olduğunu kaydetti.

"Her 5 saniyede 300 ton gıda israf oluyor"

Üretilen gıdaların doğru şekilde kullanılmamasından dolayı israf yaşandığına dikkat çeken Koçak, "Bir tarafta ihtiyaçtan fazla tüketim var, bir tarafta gıda israfı var. Maalesef saniyeler içerisinde bir çocuk hayatını kaybederken, her 5 saniyede 300 ton gıda israf oluyor." dedi.

Koçak, 2 yıl boyunca yapılan geniş çalışmaların ardından insan yaşamına uygun bir beslenme modeli geliştirildiğini ve bu modele "Gezegen diyeti" adı verildiğini ifade etti.

Dünyadaki mevcut gıda tüketim hızının devam etmesi halinde 2050 yılında kitlesel açlıkların yaşanacağına vurgu yapan Koçak, şunları kaydetti:

"Aslında ağzımıza giren her bir lokmanın bizim artık çocuklarımızın geleceğinden ısırıyormuşuz gibi düşünerek sorumlu üretim ve tüketimi öncelikli hale getirmemiz lazım. Bize iyi gelen yiyeceklerin artık gezegene de iyi geliyor mu bunu araştırmamız lazım. Eğer biz önümüzdeki 10 yılda sağlıklı diyetlere dönüşümü, meyve sebze tüketimi, baklagillerin tüketimi gibi sağlıklı bir dönüşümü sağlamazsak, kırmızı et ve şeker gibi ürünlerin de tüketimini yüzde 50 oranında azaltmazsak maalesef gezegeni doğayı, kendimizi koruyamıyor gibi görünüyoruz."

Koçak, bu diyetin hem insan sağlığını hem de doğal dengeyi koruduğunu dile getirdi.

Geleneksel beslenme ve üretim modellerinin önemine vurgu yapan Koçak, şöyle devam etti:

"Bu çalışmanın sonucu diyor ki, günlük ortalama 200 gram sebze, 300 gram meyve toplamda 500 gram sebze ve meyveden gelsin diyor. Ancak bu sebze ve meyveleri mevsiminde tüketelim ve iyi tarım olsun. Aynı zamanda yereli önemseyelim. Kendi coğrafyamızdaki kendi sınırımızdaki meyve ve sebzeyle beslenelim. Bizim atalarımız 5 nesil önce aslında ne yiyorlarsa bizim bağırsak mikrobiyotamız da buna alışık. Gezegen diyeti yağ tüketiminde günlük 4-5 yemek kaşığı zeytinyağını öneriyor. Birleşmiş Milletler verisine göre her 6 saniyede bir futbol sahası büyüklüğünde bir orman yok oluyor. Palm yağları için insanların sanayiye yönelik, tüketim çılgınlığına cevap verebilmek için bunlar yapılıyor. Sınırlı miktarda tüketirsek aslında hepimize yetecek kadar gıda var. İnsanlar tüketimini dengelese, israfı azaltsa gıda fiyatları da daha ucuz hale gelecek, bütün insanlara da adil erişim sağlansa aslında bitki temelli beslenme hiçbirimiz için zor olmayacak."