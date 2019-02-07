Son Dakika Haberleri: Fao: Dünya Gıda Fiyatları Ocak'ta Yüzde 1.8 Yükseldi

Fao: Dünya Gıda Fiyatları Ocak'ta Yüzde 1.8 Yükseldi

1 saat önce

Dünya gıda fiyatları endeksi Ocak ayında, tekrar yükselişe geçen süt ürünleri, artan bitkisel yağlar ve şeker fiyatları öncülüğünde bir önceki aya göre yüzde 1.8'e karşılık gelen 3.0 puan yükseldi.

Fao: Dünya Gıda Fiyatları Ocak'ta Yüzde 1.8 Yükseldi, System.String[]
Dünya gıda fiyatları endeksi Ocak ayında, tekrar yükselişe geçen süt ürünleri, artan bitkisel yağlar ve şeker fiyatları öncülüğünde bir önceki aya göre yüzde 1.8'e karşılık gelen 3.0 puan yükseldi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Ocak ayında, Aralık ayındaki 161.8 düzeyinden 164.8'e çıktı. Endeks bu yükselişe rağmen geçen yıl Ocak ayına göre yüzde 2.2'ye karşılık gelen 3.7 puan altında bulunuyor.

FAO süt ve süt ürünleri fiyat endeksi yedi aydır süregelen düşüşün ardından Ocak'ta bir önceki aya göre yüzde 7.2 yükseldi. FAO iç talebin arttığı Avrupa'dan ihracatın sınırlı kalması nedeniyle süt ürünleri fiyatlarının arttığını belirtti.

Bitkisel yağlar fiyat endeksi Ocak'ta bir önceki aya göre yüzde 4.3, şeker yüzde 1.3 yükseldi. Tahıl fiyatları sınırlı artış kaydederken, et fiyatları değişmedi.

FAO dünya 2018 tahıl üretim tahminini Aralık ayına göre sınırlı artırarak 2.611 milyar tona yükseltti. Açıklamada, "Öngörülen artış Avrupa'nın (üretiminde) beklenen yükselişten kaynaklanmaktadır. Olumlu hava koşulları hasat beklentilerini güçlendirdi. Çekici fiyatların da etksiyle yeni ekim alanlarının artması bekleniyor" denildi. Küresel tahıl üretim tahminin artsa da 2017 yılında görülen rekor düzeyin yüzde 1.8 altında kalması bekleniyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:16 Kaynak: DHA

Aralık, Bm Gıda Ve Tarım Örgütü, Ekonomi
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