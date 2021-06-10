FAO-Dünya gıda ithalatı 2021'de 1.72 trilyon dolara çıkacak

Dünya genelinde toplam gıda ithalatının, emtia fiyatlarındaki Covid-19 krizi kaynaklı artış ve güçlü talep ile, 2021'de yüzde 12 artışla 1.72 trilyon dolara tırmanması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) bugün açıklanan Gıda Görünüm Raporu'na göre, nakliye ücretini içinde barındıran dünya gıda ithalat maliyeti 2020'de 1.53 trilyon dolar düzeyindeydi.

FAO'nun raporuna göre salgın boyunca tarım ürünleri ticaretinde yaşanan büyüme gıda tüketiminin esnek bir yapısı olmadığını ve uluslararası piyasaların dayanıklılığını gösterdiancak 2020'nin sonundan beri devam eden fiyat artışları daha az gelişmiş ithalata bağımlı ülkeler için risk oluşturuyor. FAO'nun 3 Hazıran'da açıkladığı verilere göre, dünya gıda fiyatları Mayıs'ta aylık bazda yüzde 4.8, yıllık bazda da yüzde 39.7 yükselerek, Eylül 2011'den bu yana en yüksek düzeye çıktı.FAO'dan yapılan açıklamada, dünya tahıl üretimi yeni bir rekor seviyeye ulaşma yolunda olmasına rağmen, Mayıs'taki küresel gıda fiyatlarındaki aylık artış hızı, 10 yıldan uzun bir sürenin en yüksek düzeyine ulaştığına dikkat çekildi.FAO'nun derlediği, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi, Nisan'daki 121.3 düzeyinden Mayıs'ta 127.1'e çıktı. FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, esas olarak artan palm, soya ve kolza tohumu yağı fiyatlarını yansıtarak Mayıs ayında yüzde 7.8 yükseldi. Palm yağı fiyatları, Güneydoğu Asya ülkelerindeki üretimdeki yavaşlama etkisiyle yükselirken, özellikle biyodizel sektöründen gelen güçlü küresel talep beklentileri, soya fiyatlarını yükseltti.FAO Şeker Fiyat Endeksi, büyük ölçüde hasat gecikmeleri ve dünyanın en büyük şeker ihracatçısı Brezilya'daki ürün veriminin düşmesine ilişkin endişeler nedeniyle, Hindistan'dan yapılan büyük ölçekli ihracatın fiyat artışını frenlemesine karşın, Nisan'a göre yüzde 6.8 arttı.FAO Et Fiyat Endeksi Nisan ayına göre yüzde 2.2 arttı, Çin ithalatındaki artışın yanı sıra önde gelen üretim bölgelerinde, kümes hayvanları ve domuz etlerine yönelik artan iç talep nedeniyle tüm et fiyatları yükseldi.FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi de aylık yüzde 1.8 ve yıllık yüzde 28 üzerinde yükseldi. Artış, yağsız ve tam yağlı süt tozlarına yönelik güçlü ithalat talebinden kaynaklanırken, Yeni Zelanda'dan artan ihracat arzı nedeniyle tereyağı fiyatları neredeyse bir yıl içinde ilk kez düştü. (Fotoğraflı)