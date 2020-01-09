FAO: Küresel gıda fiyatları 2019'da yüzde 1,8 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi FAO: Küresel gıda fiyatları 2019'da yüzde 1,8 arttı - Son Dakika Ekonomi

FAO: Küresel gıda fiyatları 2019'da yüzde 1,8 arttı

6 saat önce

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının Aralık 2019'da aylık bazda yüzde 2,5, geçen yılın tamamında ise 2018'e göre yüzde 1,8 arttığını bildirdi.

FAO: Küresel gıda fiyatları 2019'da yüzde 1,8 arttı, System.String[]

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının Aralık 2019'da aylık bazda yüzde 2,5, geçen yılın tamamında ise 2018'e göre yüzde 1,8 arttığını bildirdi.

Gıda Fiyat Endeksi, geçen ay 181,7 puana ulaşarak, Aralık 2014'ten bu yanaki en yüksek noktayı gördü.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, uluslararası pazarlarda tahıl, bitkisel yağ, süt ürünleri, et ve şekerden oluşan 5 ana gıda maddesinin fiyatlarının ve ticaretinin takibiyle ölçülen Gıda Fiyat Endeksi, Aralık 2019'da bir önceki aya göre yüzde 2,5 artarak 181,7 puana ulaştı. Bu yükselişte bitkisel yağ fiyatlarındaki artış etkili oldu.

Bu değerle Gıda Fiyat Endeksi, Aralık 2014'ten bu yanaki en yüksek seviyesine çıktı.

Endeks, 2019 genelinde bir önceki yıla göre yüzde 1,8 artış göstererek 171,5 puan seviyesine geldi.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, Aralık 2019'da bir önceki aya göre yüzde 9,4 artarken, Şeker Fiyat Endeksi yüzde 4,8 yükseldi.

Süt Fiyat Endeksi söz konusu dönemde aylık yüzde 3,3, Tahıl Fiyat Endeksi yüzde 1,4 artış kaydetti. Et Fiyat Endeksi ise değişim göstermedi.

Bm Gıda Ve Tarım Örgütü, bitkisel yağ, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump'ın açıklamaları sonrası dolar resmen eridi! İşte son durum
Girdiği restoranda yemek pişirdi, uyudu ve restoranı soyup kaçtı Brexit yasa tasarısı İngiltere parlamentosunda kabul edildi Son dakika: Borsa İstanbul'dan bir rekor daha! 22 ayın en yüksek kapanışını yaptı

Son Dakika Haberleri
21:34 Süper Loto çekildi (1) - Son Dakika Ekonomi
20:44 Brexit yasa tasarısı İngiltere parlamentosunda kabul edildi - Son Dakika Ekonomi
20:14 İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Paçacı, ekonomi gündemini değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi
20:02 SPK haftalık bülteni - Son Dakika Ekonomi
19:32 Borsa İstanbul'da iki rekor - Son Dakika Ekonomi
18:22 Son dakika: Borsa İstanbul'dan bir rekor daha! 22 ayın en yüksek kapanışını yaptı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 22:23:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: FAO: Küresel gıda fiyatları 2019'da yüzde 1,8 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]