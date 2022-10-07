FAO: Küresel gıda fiyatları düşüşünü 6. aya taşıdı - Son Dakika
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FAO: Küresel gıda fiyatları düşüşünü 6. aya taşıdı

07.10.2022 12:12
FAO: Küresel gıda fiyatları düşüşünü 6. aya taşıdı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının, bitkisel yağ fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle eylülde düşüşünü art arda 6. aya taşıdığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının, bitkisel yağ fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle eylülde düşüşünü art arda 6. aya taşıdığını duyurdu.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 1,1 düşerek ortalama 136,3 puan oldu. Böylece, endeks art arda düşüşünü 6. aya taşıdı.

Endekste geçen yılın eylül ayına göre ise yüzde 5,5 artış gerçekleşti.

Endeks, Rusya- Ukrayna savaşının başlamasından sonra mart ayında 159,7 puana ulaşarak rekor kırmıştı.

Küresel gıda fiyatlarının eylülde bitkisel yağlar kaynaklı düşüş göstermesi dikkati çekti.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, artan arz ve düşük seyreden ham petrol fiyatları nedeniyle aylık bazda yüzde 6,6 azalışla Şubat 2021'den beri en düşük seviyesine ulaştı.

Tahıl Fiyat Endeksi, arza yönelik belirsizliğin etkisiyle aylık bazda yüzde 2, yıllık bazda ise yüzde 11,2 artış gösterdi. Artışta, buğday fiyatlarının Arjantin ve ABD'de kuru mahsul koşullarına ilişkin endişeler, güçlü AB ihracatı ve Ukrayna'nın Karadeniz limanlarına erişim konusundaki artan belirsizlik nedeniyle yüzde 2,2 yükselmesi etkili oldu.

Şeker Fiyat Endeksi, dünyanın en büyük şeker ihracatçısı olan Brezilya'da verimli üretim beklentileri ve düşük etanol fiyatları nedeniyle ağustos ayına göre yüzde 0,7 gerileyerek Temmuz 2021'den bu yana en düşük seviyesine indi.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi yüzde 0,6 ve Et Fiyat Endeksi de yüzde 0,5 düşüş gösterdi.

FAO, küresel üretim, tüketim, ticaret ve stok eğilimlerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Tahıl Arz ve Talep Özeti Raporu'nu da yayımladı. Rapora göre, FAO, 2022'de küresel tahıl üretimi tahminini 2 miyar 774 milyon tondan 2 milyar 768 milyon tona düşürdü. Bu da 2021 üretim rakamının yüzde 1,7 altında bulunuyor.

FAO, küresel tahıl ticaretinin de Rusya-Ukrayna savaşı ve doların güçlenmesi nedeniyle Temmuz 2022 ila Haziran 2023 arasında yüzde 2,4 düşmesini bekliyor.

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Kaynak: AA

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